Le borse europee, nonostante l’inflazione nell’area dell’euro si sia attestata al 2,1% ad agosto, mostrano a metà giornata una marcata debolezza dovuta soprattutto al forte apprezzamento del dollaro. Francoforte registra una perdita superiore a un punto percentuale.
Anche gli indici azionari di Madrid (-0,9%), Milano (-0,7%) e Amsterdam (-0,5%) evidenziano un andamento negativo. Londra, invece, mantiene una posizione più cauta con un calo dello 0,3%, mentre Parigi si attesta vicino alla parità cercando di resistere alle pressioni del mercato.
L’euro perde terreno dello 0,7% rispetto al dollaro USA, scendendo a 1,162, mentre la sterlina registra un calo che raggiunge il punto percentuale. Lo spread tra i titoli di stato italiani Btp e i corrispettivi tedeschi Bund resta stabile intorno agli 87 punti base.
Nel comparto energetico si evidenzia un’accelerazione del prezzo del gas, che cresce di circa due punti percentuali portandosi a 32,7 euro per megawattora. Parallelamente, il petrolio mostra un andamento rialzista con un aumento vicino al 3%, attestandosi a 65,9 dollari al barile.
Tra i principali titoli di Piazza Affari si segnala una forte pressione di vendita su Leonardo, che scende del 3,5%. Mps continua a mostrare segni di debolezza con un calo del 2,9%, seguita da Mediolanum (-2,6%) e Mediobanca (-2,5%).
In positivo, invece, si distinguono Cucinelli e Ferrari, con rispettive crescite dell’1,6% e dell’1,9%.