Le borse europee continuano a mostrare un andamento negativo, con l’attenzione degli investitori rivolta ai dazi commerciali e ai dati macroeconomici della settimana, in particolare all’occupazione statunitense in uscita venerdì.

Nel Vecchio Continente, nonostante un’inflazione ad agosto nell’area euro attestata al 2,1%, i mercati soffrono per il significativo rafforzamento del dollaro. Tra i principali listini, Francoforte si conferma il peggiore, lasciando sul terreno l’1,83%. Parigi mostra una flessione più contenuta, pari allo 0,5%, mentre Madrid perde l’1,6% e Milano chiude con un calo dell’1,49%.

Nel dettaglio di Piazza Affari, il titolo con la maggiore perdita è stato Leonardo, in ribasso del 5,7%, seguito da Interpump (-3,04%) e Popolare Sondrio (-3,02%). Sotto osservazione c’è anche Mps, che ha effettuato un rilancio in contanti su Mediobanca, pur cedendo il 2,3%, mentre Piazza Cuccia scende dell’1,88%.

Lo spread tra i titoli di Stato italiani decennali (Btp) e i bund tedeschi si avvicina agli 89 punti base, con il rendimento del Btp che sale al 3,68%.

Sul fronte delle materie prime, sia il petrolio che il gas naturale registrano rialzi. Il WTI guadagna l’1,9%, arrivando a 65,2 dollari al barile, mentre il Brent cresce dello 0,8%, toccando quota 68,7 dollari. Ad Amsterdam, i contratti sul gas naturale TTF salgono dello 0,76%, attestandosi a 32,3 euro per megawattora. L’oro presenta invece un leggero calo, scendendo a 3.481 dollari l’oncia.

Per quanto riguarda il mercato valutario, l’euro si indebolisce ulteriormente nei confronti del dollaro, scambiando oggi a 1,1617.