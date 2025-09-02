Prosegue la fase di vendite diffuse sulle borse europee, con Wall Street che apre in territorio negativo. La seduta è dominata dall’attenzione verso i rendimenti dei titoli di Stato: il BTP decennale segna un incremento di 6 punti, arrivando al 3,68%, mentre lo spread con il Bund tedesco si amplia di 2 punti base fino a quota 88.
Un altro elemento di rilievo riguarda l’aumento dei prezzi del petrolio, con il WTI che si avvicina a 65 dollari al barile e il Brent che supera i 68 dollari. Di conseguenza, gli investitori si orientano verso asset considerati rifugi sicuri, con l’oro che si attesta a 3.495 dollari l’oncia, dopo aver raggiunto nel corso della giornata un nuovo massimo storico di 3.560 dollari.
Per quanto riguarda le singole piazze europee, Francoforte si conferma la più penalizzata, con un calo dell’1,67%, seguita da Madrid con un ribasso dell’1,62%. Le contrazioni risultano meno marcate a Parigi e a Londra, rispettivamente a -0,55% e -0,56%; quest’ultima evidenzia una certa resilienza nonostante l’elevata tensione sul debito nazionale, con i tassi ai livelli più elevati dal 1998.
Sul mercato italiano, Milano registra un calo poco superiore all’1%. In controtendenza spiccano i rialzi di Ferrari (+1,55%) e Buzzi (+0,9%). In fondo al listino si colloca Leonardo, con perdite pari al 3,3%. Sotto osservazione continua a essere MPS, che ha rilanciato una proposta in contanti su Mediobanca, azzerando lo sconto sul prezzo. Siena segna un calo del 2,7%, mentre Piazzetta Cuccia perde il 2,3%.