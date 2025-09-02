Non si tratta soltanto di SPID, forme elettroniche e sistemi biometrico-digitali, ormai diffusamente adottati, ma anche dell’impiego di tecnologie avanzate come i big data e l’advanced analytics per potenziare la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Nel contesto di un settore bancario e finanziario sempre più digitale, dove le attività criminali si manifestano con sofisticazione e spesso senza confini, è fondamentale che gli istituti di credito ricorrano a tutte le soluzioni tecnologiche più innovative.

Questa è la posizione della Banca d’Italia, che ha realizzato uno studio su un campione di banche di medie dimensioni circa l’impiego di strumenti innovativi per adempiere agli obblighi antiriciclaggio. Il report pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto mette in luce sia le potenzialità offerte da queste nuove tecnologie sia i rischi che esse comportano, evidenziando al contempo i prerequisiti necessari affinché i benefici derivanti dall’adozione di tali soluzioni tecnologiche possano essere massimizzati.