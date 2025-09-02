Al termine della stagione nautica 2024/2025, il Gruppo Azimut|Benetti prevede ricavi pari a 1,5 miliardi di euro, segnando un incremento del 15% rispetto all’anno precedente, in linea con gli obiettivi delineati nel piano industriale. Il backlog, ovvero il portafoglio ordini acquisito dal 1° gennaio, ammonta a 2,5 miliardi di euro con estensione fino al 2029, a testimonianza della solidità degli ordini e a supporto del target di consolidamento previsto per l’esercizio 2025/2026.

Piano di investimenti e potenziamento delle infrastrutture

Per stimolare l’innovazione e incrementare la competitività, il Gruppo ha definito un piano di investimenti infrastrutturali pari a 115 milioni di euro per il periodo 2024-2027. Il progetto principale riguarda il potenziamento dei cantieri, con particolare attenzione all’aumento della capacità produttiva: il sito di Avigliana sarà ampliato per supportare la realizzazione di imbarcazioni fino a 28 metri, oltre all’estensione delle aree dedicate a lavorazioni ad alto valore aggiunto, come i progetti di refit portati avanti dalla divisione Lusben.

Inoltre, viene rafforzato l’insourcing delle lavorazioni strategiche grazie a due centri specializzati in processi ad elevati standard qualitativi: il Polo Light Steel, focalizzato sulle lavorazioni in acciaio per imbarcazioni sotto i 45 metri, e il Polo del Composito in Toscana, destinato ai megayacht del gruppo, specializzato nella lavorazione di vetroresina e fibra di carbonio.

Espansione internazionale e distribuzione geografica degli ordini

Il Gruppo intende rafforzare la sua presenza su tutti i mercati globali, come confermato dalla distribuzione equilibrata degli ordini tra le principali aree geografiche: 38% in Europa, 31% nelle Americhe e 31% nell’area EMEA-APAC. Il Medio Oriente si conferma come l’area con la crescita più rapida e la maggiore concentrazione di nuovi armatori, con in particolare l’Arabia Saudita che registra vendite superiori a 300 milioni di euro negli ultimi 24 mesi. Sono inoltre in programma due nuove aperture di uffici: Azimut a Gedda e Benetti a Riyadh.

L’area Asia Pacifico mostra anch’essa un bacino emergente di nuovi armatori e si trova in una fase di progressiva maturazione. Parallelamente, l’America, con particolare riferimento agli Stati Uniti, rappresenta il palcoscenico su cui il Cantiere intende rilanciarsi con ambiziosi obiettivi, nonostante le difficoltà generate dai nuovi dazi all’importazione. Nell’autunno 2025, infatti, è prevista l’inaugurazione di due boutique esclusive Azimut e Benetti presso il Pier Sixty-Six di Fort Lauderdale, che si sta affermando come il nuovo punto di riferimento nel mercato del lusso nautico.