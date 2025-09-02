Autotorino, leader italiano nella vendita di auto, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Bianchessi Auto. L’operazione riguarda le tre sedi della concessionaria in provincia di Cremona e mira a rafforzare la presenza del Gruppo in un territorio strategico. I 95 collaboratori di Bianchessi manterranno il proprio posto di lavoro, unendosi al team di Autotorino. Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato all’approvazione dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e si prevede che l’operazione sarà conclusa entro la fine del 2025.

Strategia di Crescita e Sinergia con i Marchi

L’acquisizione rientra nel piano industriale 2025-2030 di Autotorino, che punta a una crescita continua e sostenibile. Con questa mossa, il Gruppo amplierà l’offerta di servizi di mobilità, rafforzando ulteriormente le partnership con marchi come Toyota, Lexus, Hyundai e Kia, già presenti nel portfolio di Bianchessi Auto. La strategia di Autotorino prevede l’apertura di almeno 3 nuove sedi fisiche ogni anno, affiancando lo sviluppo di piattaforme digitali per servire i consumatori nativi digitali.

Le Voci dei Vertici Aziendali

Plinio Vanini, nella foto, Presidente di Autotorino, ha commentato: “Questa acquisizione conferma la nostra strategia di crescita continua e sostenibile, in attuazione del piano industriale 2025–2030 di Autotorino. Inoltre, rafforziamo ulteriormente le solide partnership con Toyota Motors, Hyundai e Kia, con cui condividiamo da tempo un percorso di sviluppo sinergico e di affermazione nel mercato italiano. Un risultato frutto del lavoro appassionato e competente di tutta la squadra Autotorino, alla quale si uniranno anche i collaboratori delle concessionarie cremonesi, che entreranno a far parte di un ecosistema aziendale fondato su know-how, formazione continua e iniziative di welfare, elementi che consideriamo centrali per la crescita professionale e la valorizzazione delle persone.”

Stefano Martinalli, Direttore Generale e CFO di Autotorino, ha aggiunto: “Con questa nuova operazione consolidiamo il nostro core business della distribuzione di mobilità. Il piano di crescita mantiene la velocità pianificata e prevede l’apertura per linee esterne ed interne di almeno 3 sedi fisiche per ogni anno a venire. Di pari passo lo sviluppo di nuove piattaforme ci consentirà di fornire servizi di qualità alla nuova popolazione di consumatori nativi digitali, sempre in un mix vincente fra esperienza fisica e virtuale. In un mercato in rapida evoluzione, cogliere le opportunità rappresentate dai nuovi modi di dare mobilità richiede dimensioni adeguate e investimenti mirati: questa acquisizione ne è un esempio concreto. Desidero ringraziare chi ha reso possibile tutto questo: il team M&A di Autotorino per la professionalità dimostrata e i partner Bwlegal e Studio Gerosa per il prezioso supporto legale e strategico.”