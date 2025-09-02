AGRI-CAT e il CONAF (Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) hanno siglato un accordo strategico per creare un sistema nazionale integrato di raccolta e analisi dei dati agricoli e meteorologici. L’obiettivo è dotare l’agricoltura italiana di nuovi strumenti per affrontare l’impatto crescente degli eventi climatici estremi, come alluvioni, siccità e gelate.

Una rete nazionale per superare la frammentazione dei dati

La frammentazione delle informazioni è oggi uno dei principali ostacoli nella valutazione oggettiva e tempestiva dei danni agricoli. Per superarlo, l’accordo prevede la creazione di una rete di testimoni qualificati: agronomi e forestali distribuiti su tutto il territorio nazionale che monitoreranno la fenologia delle colture. Questi professionisti forniranno dati preziosi per calibrare i modelli di stima dei danni. A supporto dell’iniziativa, è stata istituita anche una borsa di studio per coordinare le informazioni raccolte e alimentare la ricerca.

Obiettivi: affidabilità e strumenti efficaci

L’iniziativa ha un duplice obiettivo. Da un lato, migliorare l’affidabilità e l’uniformità nella stima dei danni da eventi catastrofali, rendendo più precisi i processi di valutazione. Dall’altro, offrire alle imprese agricole strumenti più efficaci per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, supportandole nella gestione del rischio.

Le dichiarazioni dei presidenti

Silvia Rodaro, Presidente di AGRI-CAT, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Oggi più che mai è fondamentale dotare il comparto agricolo di strumenti tecnici avanzati, capaci di leggere con precisione gli effetti del clima sulle produzioni. Questo progetto ci permette di costruire una base conoscitiva solida per affinare i modelli di valutazione del danno e orientare meglio le risorse di sostegno. Rafforzare la capacità di risposta degli agricoltori significa investire concretamente nel futuro dell’agricoltura italiana.”

Mauro Uniformi, presidente del CONAF, ha evidenziato la sfida professionale che l’accordo rappresenta: “Le imprese agricole si stanno dotando di piani del rischio, utili all’accesso a contributi e finanziamenti. Per i dottori agronomi e dottori forestali è una sfida professionale di altissimo profilo. Questo accordo ci aiuterà a essere pronti a rispondere alle richieste del mercato, che avrà bisogno di professionisti capaci di interpretare una grande mole di dati e di utilizzare modelli complessi. Professionisti in grado di elaborare previsioni di medio e lungo periodo e fare stime sempre più raffinate e puntuali. Inoltre, grazie alla rete di dottori agronomi e forestali si costruirà un atlante nazionale che raccolga le conoscenze specifiche sulla fisiologia delle coltivazioni.”