Micam, la fiera internazionale dedicata alla calzatura di moda, celebra oltre cinquant’anni di storia con la sua centesima edizione, che si svolge dal 7 al 9 settembre presso Fieramilano Rho. L’evento ospita 870 brand, di cui 401 italiani e 469 provenienti dall’estero. Nato a Vigevano, storica capitale della calzatura italiana, che nel 1931 accolse la prima edizione della rassegna, Micam si è affermato come il principale salone mondiale del settore. La gestione è affidata sin dal 1974 all’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani.

L’apertura della 100ª edizione sarà caratterizzata da una cerimonia inaugurale durante la quale verrà emesso un francobollo ordinario della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”. Mentre il salone presenterà in anteprima le novità per la primavera-estate 2026, la storia della moda calzaturiera sarà celebrata attraverso la mostra speciale “100 steps into the future”, che ripercorre l’evoluzione di stile, gusto e tecnologia con immagini iconiche.

Tra le novità di quest’anno, torna l’area Trends & Materials, pensata per ottimizzare le strategie di acquisto e ridurre il rischio di invenduto. Non manca lo spazio Future of Retail, dedicato alle idee innovative che trasformeranno il modo di concepire il punto vendita.

Al centro del nuovo palinsesto Micam Next, curato in collaborazione con Wired Italia, torna l’attenzione verso l’innovazione con incontri e dibattiti focalizzati sul futuro del settore. Prosegue inoltre la presenza di giovani startup italiane, grazie alla collaborazione con le istituzioni Ice e Maeci.

La coincidenza tra le cento edizioni di Micam e gli 80 anni di attività di Assocalzaturifici, l’associazione che rappresenta a livello nazionale oltre 400 imprese del comparto calzaturiero e proprietaria dell’evento, sottolinea l’importanza storica e strategica di questa manifestazione per l’industria italiana della calzatura.