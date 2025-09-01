Un’importante novità nel panorama della distribuzione IT in Italia. V-Valley, società del Gruppo Esprinet specializzata in Advanced Solutions, ha siglato un accordo di partnership con AnyDesk Software GmbH, l’azienda tedesca dietro il noto software di desktop remoto omonimo, AnyDesk. L’intesa punta a rafforzare la presenza del software in Italia, offrendo una soluzione sicura e performante a un’ampia clientela.

L’accordo sfrutta la profonda conoscenza del mercato e la capillare rete di partner e clienti di V-Valley, elementi che AnyDesk considera cruciali per sostenere una crescita solida e duratura. La partnership si concentrerà in particolare su settori strategici come pubblica amministrazione, sanità, istruzione e imprese, dove la necessità di strumenti di accesso remoto affidabili è in costante crescita.

Un portfolio arricchito per entrambi

Per V-Valley, l’accordo rappresenta un’opportunità per arricchire il proprio portfolio con una soluzione tecnologica leader di mercato, ampliando l’offerta con un prodotto innovativo e riconosciuto a livello globale. Questo consolida la posizione di V-Valley come punto di riferimento nella distribuzione di soluzioni avanzate.

Dall’altra parte, AnyDesk beneficia di un partner con un team preparato e strutturato, in grado di promuovere la sua soluzione a una rete estesa di clienti e partner, creando nuove opportunità di canale e rafforzando il proprio business in Italia.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con V-Valley. In AnyDesk, ci impegniamo a fornire soluzioni di desktop remoto sicure e senza interruzioni, e la partnership con V-Valley ci consente di migliorare ulteriormente la nostra offerta e la nostra presenza. Insieme, siamo pronti a promuovere l’innovazione e offrire un valore eccezionale ai nostri clienti in Italia,” ha commentato Lucio de Paula Silva, Channel Account Manager di AnyDesk.

“Siamo entusiasti di avviare una partnership strategica con AnyDesk, che ci consente di offrire ai nostri Partner soluzioni di supporto da remoto semplici, sicure e performanti. La collaborazione con AnyDesk ci permette di ampliare ulteriormente la nostra offerta, in linea con la mission di V-Valley. Valorizzare il business dei nostri Partner Vendor significa offrire ad AnyDesk le nostre competenze, i nostri servizi e i nostri strumenti per creare nuove relazioni e opportunità di canale, e al contempo mettere a disposizione dei nostri Partner Clienti soluzioni di alto livello che amplino il business, rafforzino la fidelizzazione dei loro clienti e sostengano il loro percorso di crescita,” ha dichiarato Silvia Restelli, nella foto, Head of Marketing & Solutions Sales di V-Valley Italia.