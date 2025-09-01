Le auto ibride plug-in mostrano invece una prestazione del 7,1%, in netto aumento rispetto al 3,5% di agosto 2024. Questo risultato è anche favorito dalle nuove disposizioni riguardanti i fringe benefit, sebbene sia in leggera diminuzione rispetto al 7,5% registrato nel mese precedente.

Nel complesso, i veicoli con ricarica elettrica raggiungono una quota pari al 12%, leggermente inferiore al 12,4% di luglio. A sottolineare questa dinamica è l’Unrae, che evidenzia come la situazione di stallo del mercato sia influenzata dall’annuncio degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ancora però non operativi.

L’Unrae ribadisce l’importanza di rendere immediatamente operativo il sistema di sostegno, evitando l’introduzione di ulteriori limitazioni come l’ipotesi dell’eco-score. Quest’ultimo, infatti, potrebbe ridurre il numero di modelli ammissibili e limitarne così l’efficacia nell’utilizzo dei fondi disponibili.

L’associazione evidenzia inoltre i rischi derivanti dalle molteplici restrizioni già previste, come i limiti Isee, l’obbligo di rottamazione e i vincoli territoriali, che potrebbero creare significative disparità tra i possibili beneficiari, compromettendo così l’equità nell’accesso alla transizione ecologica.

Infine, viene segnalato come il termine del 30 giugno 2026 per la validazione delle prenotazioni rappresenti un vincolo importante che limita la capacità di utilizzare appieno i fondi disponibili.

Roberto Pietrantonio, presidente dell’Unrae, commenta:

“La flessione di quasi il 3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, che già aveva evidenziato un calo del 13,4%, conferma come il settore sia in una situazione di sofferenza cronica. Con questo ritmo, la transizione ecologica rischia di restare bloccata: sebbene la quota di auto elettriche pure stia lentamente aumentando, rimane ancora altamente insufficiente.”