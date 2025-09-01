Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, ha compiuto una visita ai bambini palestinesi attualmente ricoverati a Roma presso il policlinico Umberto I, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e il policlinico universitario Gemelli.

Durante la sua visita, il Ministro ha incontrato anche la madre di una bambina, la quale lo ha ringraziato con profonda gratitudine per l’impegno nei confronti dei piccoli pazienti. La donna ha sottolineato l’importanza delle cure ricevute, ma ha espresso preoccupazione riguardo al futuro: «Avete fatto tanto per i nostri bambini e per il popolo palestinese. Dopo le cure noi vogliamo vivere qui, ma non sappiamo cosa succederà».

La madre ha poi aggiunto di avere altri quattro figli ancora a Gaza, evidenziando così la complessità della situazione familiare e la speranza di poter offrire loro un futuro migliore. «Avete fatto tanto per noi ma vogliamo sapere cosa succederà dopo che i piccoli saranno guariti», ha ribadito con emozione.

Antonio Tajani ha risposto con determinazione e solidarietà, rassicurando la donna e manifestando l’impegno a lavorare affinché i bambini possano non solo guarire, ma anche integrarsi efficacemente nel nostro sistema sociale e scolastico. «Faremo di tutto per integrarli e farli studiare», ha affermato il Vicepremier, sottolineando l’importanza di un percorso di inclusione che accompagni il loro futuro.

Questa visita testimonia l’attenzione e la sensibilità del governo verso le situazioni di emergenza umanitaria che coinvolgono i bambini provenienti da aree di conflitto, con l’obiettivo di garantire loro cure mediche adeguate e un’effettiva possibilità di reinserimento sociale.