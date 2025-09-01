Nel dibattito su come rendere il turismo più sostenibile, inclusivo e umano, una risposta concreta arriva da un modello che sta guadagnando sempre più attenzione: lo scambio casa. Lo conferma una nuova indagine nazionale promossa da HomeExchange, realizzata da Metrica Ricerche, che esplora la percezione e il potenziale di questo modello di ospitalità.

Un’alternativa accessibile e etica

I dati parlano chiaro: più della metà del campione (55%) è piuttosto d’accordo sul fatto che lo scambio casa possa offrire un’esperienza di viaggio più sostenibile e accessibile. Solo un’esigua minoranza (9%) si dichiara scettica. Quasi un italiano su due (48%) riconosce che questa modalità incoraggia un approccio più etico e responsabile al viaggio nel suo complesso, mentre il 24% la associa al fatto che rende i viaggi più economici, riducendo significativamente il costo dell’alloggio. Un dato particolarmente interessante riguarda i target che trarrebbero più beneficio dallo scambio casa: le famiglie, indicate dal 45% degli intervistati, ma anche i gruppi di amici (39%) e i viaggiatori solitari (21%).

In un contesto in cui il 60% degli italiani considera ancora il viaggio un lusso per pochi, pur riconoscendo l’emergere di alternative più economiche e sostenibili, e il 30% individua nel costo dell’alloggio una barriera concreta, lo scambio casa si configura come una vera opportunità di accesso democratico alle vacanze.

Cresce la consapevolezza sulla sostenibilità

La ricerca indaga anche il rapporto tra turismo e sostenibilità, evidenziando una crescente consapevolezza tra gli italiani. Il 66% dell’intero campione ritiene che, nei prossimi anni, i criteri di sostenibilità potrebbero influenzare le scelte di viaggio, mentre un giovane su quattro (26%) nella fascia 25-34 anni è convinto che avranno sicuramente un impatto. In questo quadro, l’alloggio gioca un ruolo cruciale: per il 49% incide abbastanza sul livello di sostenibilità complessiva della vacanza.

Potenziale di crescita e vantaggi

Lo scambio casa è ancora una pratica in parte da scoprire: oggi solo il 22% degli intervistati la considera una soluzione chiaramente sostenibile. Questo indica un grande potenziale culturale da valorizzare, soprattutto alla luce dei numerosi vantaggi riconosciuti, come il risparmio economico, una maggiore flessibilità, esperienze di viaggio più autentiche e un impatto ambientale ridotto. Inoltre, il 44% degli intervistati è già abbastanza affascinato dall’idea di soggiornare in case altrui per rendere più sostenibile la propria vacanza, mentre solo il 27% si mostra ancora incerto. Questi dati suggeriscono che, con il giusto impegno, lo scambio casa ha ottime prospettive di crescita e di diventare una scelta sempre più diffusa e apprezzata.

Impatto sul mercato abitativo

Infine, emerge anche una riflessione sull’impatto dello scambio-casa sul mercato abitativo delle città. Il 51% del campione ritiene che l’home-swapping potrebbe generare qualche effetto positivo, pur senza stravolgere gli equilibri urbani, mentre un ulteriore 24% lo vede come un possibile strumento per alleggerire radicalmente la pressione turistica nei contesti più affollati.