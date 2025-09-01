Con una previsione di quasi 1,7 milioni di passeggeri entro la fine del 2025 e un incremento del 140% negli ultimi tre anni, il Trieste Airport rappresenta il secondo aeroporto europeo di medie dimensioni per tasso di crescita. Come sottolineato dall’amministratore delegato Marco Consalvo, “potremmo superare Lubiana sia per traffico sia per numero di voli”.

Fino a poco tempo fa, la capitale slovena vantava un traffico passeggeri doppio rispetto a Trieste e al Friuli Venezia Giulia, con circa 1,5-1,6 milioni di viaggiatori.

Nel frattempo, Trieste Airport si è affermato come lo scalo più sostenibile d’Italia, con il 34% dei passeggeri che arriva in treno, una percentuale molto elevata per il contesto nazionale. Inoltre, il 70% del fabbisogno energetico è soddisfatto tramite impianti fotovoltaici di autoproduzione.

Marco Consalvo ha dichiarato:

“Entro il 2027 saremo il primo aeroporto decarbonizzato in Italia e uno dei primi a livello europeo, superando il 90% del fabbisogno energetico coperto con energia autoprodotta.”

Nella classifica stilata da Aci Europe (Airports Council International Europe), che analizza 450 aeroporti europei, Trieste Airport si posiziona al secondo posto per crescita tra gli scali di medie dimensioni (con traffico compreso tra 1 e 10 milioni di passeggeri) per il primo semestre del 2025.

Una spinta significativa nella crescita è arrivata dal 2023, con un aumento del 41%, seguito da un +34% previsto nel 2024 e un ulteriore +28% nel 2025. Tra i fattori chiave vi è la presenza della base Ryanair, affiancata dall’arrivo di Wizz Air, che opera voli verso Tirana e Bucarest, e Transavia, con collegamenti per Rotterdam. Queste compagnie si uniscono ai voli di ITA Airways e Lufthansa.

Lo scalo è passato da 10 a 27 destinazioni, tutte nel continente europeo. Gli obiettivi futuri sono ambiziosi: “raggiungere 40-50 destinazioni entro tre anni”.

La crescita continuerà, pur con percentuali più moderate, mirando a intercettare bacini d’utenza strategici come la Slovenia, la Carinzia in Austria e la regione del Friuli Venezia Giulia.

Un altro obiettivo è l’istituzione di nuovi collegamenti con altri hub europei, oltre agli attuali scali di Francoforte e Roma, in modo che partendo da Trieste sia possibile raggiungere il mondo intero, facilitando così anche l’arrivo di turisti.

Le mete ambite includono Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Londra Gatwick e potenzialmente anche destinazioni extraeuropee come Dubai o Istanbul.