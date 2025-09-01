La Valle della Caffarella si prepara a ospitare la prima edizione de “Il Padiglione delle Meraviglie”, una rassegna culturale che unisce il fascino della tradizione popolare a un’offerta artistica contemporanea. L’evento, in programma dal 2 al 21 settembre 2025, si terrà presso la Casa del Parco Regionale dell’Appia Antica – Vigna Cardinali a Roma, con ingresso da Largo Tacchi Venturi. Organizzata in collaborazione con l’Associazione Humus, la manifestazione mira a valorizzare la storia e la memoria del territorio attraverso una programmazione di alto livello.

Grandi nomi per un palinsesto d’eccezione

La rassegna si distingue per il coinvolgimento di nomi noti del panorama artistico italiano. Massimo Venturiello curerà i testi di diverse produzioni, mentre la direzione musicale è affidata a Tosca. Tra gli artisti che animeranno la kermesse figurano anche la compagnia Malalingua, l’artista Simona Oppedisano e il Maestro Antonio Catalano. Il programma prevede una serie di appuntamenti suddivisi in tre blocchi tematici:

Dal 2 al 5 settembre , la compagnia Malalingua presenta “La Festa d’Ognissanti” di Marco Grossi, in dialogo con la mostra-laboratorio “La Mensa di Francesco” di Antonio Catalano.

, la compagnia Malalingua presenta di Marco Grossi, in dialogo con la mostra-laboratorio di Antonio Catalano. Dal 10 al 14 settembre , il focus è su “Storie di Resistenza” , con testi di Massimo Venturiello e direzione musicale di Tosca. Nello stesso periodo, Simona Oppedisano porta in scena il suo podcast dal vivo “SETTeTe!” .

, il focus è su , con testi di Massimo Venturiello e direzione musicale di Tosca. Nello stesso periodo, Simona Oppedisano porta in scena il suo podcast dal vivo . Dal 17 al 21 settembre, si rende omaggio a Cinecittà e ai suoi grandi sceneggiatori con lo spettacolo “Polvere di Stelle”, anch’esso curato da Venturiello e diretto musicalmente da Tosca.

Un evento gratuito che dialoga con il territorio

“Il Padiglione delle Meraviglie” si intreccia anche con la terza edizione di “Poetry Village”, in corso dal 6 al 13 settembre, creando una sinergia culturale che arricchisce l’offerta del territorio con oltre quaranta voci della poesia e della letteratura contemporanea. A sottolineare l’accessibilità dell’iniziativa, è importante ricordare che tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e non è necessaria la prenotazione, rendendo la cultura fruibile a tutti.