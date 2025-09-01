Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, ha annunciato una svolta imminente sul fronte del centrosinistra pugliese in vista delle prossime elezioni regionali previste per metà novembre. Ha indicato la Festa dell’Unità di Bisceglie come il prossimo importante momento di confronto.

Il nodo cruciale riguarda il veto espresso dall’aspirante candidato governatore Antonio Decaro che si oppone alla candidatura di Michele Emiliano e Nichi Vendola, intenzionati a partecipare alla competizione regionale come consiglieri.

Francesco Boccia ha spiegato in un’intervista al TgNorba:

«Questa settimana si riapre il sipario sulla politica dopo tante parole estive, la cosiddetta politica degli ombrelloni. Il protagonismo sarà del Pd, con le molte feste dell’Unità che si terranno in tutto il Paese. In Puglia l’evento sarà quello regionale a Bisceglie, dove si aprirà un confronto politico esplicito e aperto tra le forze del centrosinistra. Sarà anche un piacere accogliere tutti i capigruppo di opposizione al Palazzo Madama.»

Il parlamentare pugliese ha sottolineato come l’unità della coalizione sia da sempre un obiettivo primario per il Pd guidato da Elly Schlein, praticato quotidianamente in Parlamento.

Boccia ha aggiunto:

«Essere “testardamente unitari” non significa semplicemente mantenere insieme pezzi diversi, ma valorizzare il pluralismo delle forze che compongono la coalizione all’interno di un progetto unitario. Stiamo lavorando tutti insieme su temi fondamentali come il lavoro, lo sviluppo sostenibile, la sanità e la scuola pubblica, l’Europa e i diritti. Questi punti rappresentano la nostra alternativa concreta a una destra che governa il Paese.»

Per Boccia, la Puglia rappresenta un modello per il Mezzogiorno d’Italia, partendo dalla cosiddetta “primavera pugliese” che intende tradurre le prospettive future in realtà.

Il deputato, originario proprio di Bisceglie, ha sottolineato:

«Occorre rinnovare un progetto che ha permesso a questa terra, un tempo dimenticata, di trasformarsi in una regione viva, orgogliosa e aperta.»

La sfida delle Regionali e la coalizione di centrosinistra

Le elezioni regionali in Puglia si presentano come un banco di prova per il centrosinistra, chiamato a gestire le tensioni interne e superare divergenze che rischiano di frammentare l’alleanza. Il confronto pubblico alla Festa dell’Unità di Bisceglie sarà un’occasione decisiva per consolidare un percorso condiviso in vista del voto.

Il rischio di fratture è aumentato con il veto di Antonio Decaro a Michele Emiliano e Nichi Vendola, i quali mirano a una presenza istituzionale all’interno del consiglio regionale. La definizione della candidatura unica e dell’assetto della coalizione sarà strategica per presentarsi uniti agli elettori e sostenere una proposta politica credibile.

Lo scenario politico pugliese si sta dunque preparando a un momento di chiarimento, dove il Partito Democratico intende giocare un ruolo da protagonista attivo nel favorire l’unità, criticità e al tempo stesso valore fondamentale nel panorama politico italiano contemporaneo.