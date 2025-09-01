Predict, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’healthcare, ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con la sudcoreana AIRS Medical, leader nella diagnostica per immagini potenziata dall’Intelligenza Artificiale. L’intesa mira a portare in Puglia una soluzione innovativa per la risonanza magnetica (RM), che unisce velocità e precisione.

SwiftMR, il software che rivoluziona la RM

L’accordo riguarda la distribuzione di SwiftMR, un software che utilizza l’IA per migliorare la qualità delle immagini diagnostiche e, contemporaneamente, diminuire il tempo di scansione della risonanza magnetica fino al 50%. Questo strumento si integra nei flussi di lavoro esistenti, senza bisogno di nuove apparecchiature, assicurando continuità operativa e comfort per il paziente, oltre a un notevole aumento della produttività.

I vantaggi di una diagnosi più rapida e accurata

Le dichiarazioni di Daniele Volpicella, nella foto, Service Manager della Strategic Business Unit People Support di Predict, sottolineano l’importanza di questa partnership. “Con questo nuovo accordo con Airs Medical, leader internazionale riconosciuto nel settore, portiamo in Puglia un servizio legato alla risonanza magnetica che unisce velocità e accuratezza grazie all’Intelligenza Artificiale – ha dichiarato Volpicella – Predict, da anni protagonista nell’imaging diagnostico, rafforza ulteriormente il proprio impegno nel supportare medici e operatori con strumenti capaci di accelerare i flussi e la diagnosi senza comprometterne la qualità”.