Un primato che conferma la sua leadership non solo nel settore, ma anche nell’impegno per la sostenibilità. Prysmian, nella foto l’a. d. Massimo Battaini, il gigante dei cavi, ha conquistato il punteggio più alto nell’S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, posizionandosi al top della categoria “Electrical Components & Equipment”. Il risultato, ottenuto su un totale di circa 180 aziende valutate, testimonia l’integrazione concreta dei principi ambientali, sociali e di governance (ESG) nella strategia aziendale del Gruppo.

Il punteggio complessivo di 85/100, in crescita di 5 punti rispetto all’anno precedente, evidenzia i progressi in aree chiave come Materialità, Policy Influence e Materie Prime Sostenibili. Questo successo dimostra la capacità di Prysmian di trasformare la sostenibilità in un fattore di crescita, con azioni misurabili e tangibili.

Obiettivi ambiziosi per il 2035

L’eccellente risultato nel CSA arriva a pochi mesi dal Capital Markets Day 2025, dove Prysmian ha annunciato nuovi e audaci target di sostenibilità. Il Gruppo ha anticipato al 2035 l’obiettivo di Net Zero, quindici anni prima del piano iniziale. A questo si aggiunge l’impegno a raggiungere, sempre entro il 2035, il Net Gain in ambito biodiversità, per generare un impatto positivo sugli ecosistemi in cui opera.

Non solo. L’azienda punta anche a incrementare la quota di ricavi da soluzioni sostenibili al 55% entro il 2028, rispetto al 43% del 2024, legando in modo indissolubile la crescita industriale alla transizione ecologica.

Il CSA: un benchmark globale per gli investitori

L’S&P Global Sustainable CSA è uno dei riconoscimenti ESG più importanti a livello mondiale, che ogni anno analizza oltre 10.000 aziende in più di 60 settori. La valutazione si basa su un’analisi rigorosa e data-driven, esaminando la gestione del rischio e la capacità di creare valore attraverso criteri come la strategia climatica, l’innovazione, la gestione della catena di approvvigionamento, la governance e l’impatto sociale. I risultati del CSA sono un punto di riferimento cruciale per investitori e stakeholder che considerano i criteri ESG nelle loro decisioni.