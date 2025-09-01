Ad agosto, la produzione manifatturiera nell’Eurozona ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 mesi, con l’indice PMI manifatturiero che è salito a 50,7 rispetto a 49,8 di luglio. Il dato più significativo riguarda la produzione, che ha toccato 52,5, un massimo in oltre tre anni, in crescita rispetto a 50,6 del mese precedente.

Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, ha commentato:

“La ripresa economica nel settore manifatturiero si sta facendo sempre più diffusa: le condizioni operative sono migliorate in sei degli otto paesi per cui si raccolgono dati PMI, rispetto ai soli quattro paesi del mese precedente. Di conseguenza, l’indice PMI manifatturiero dell’Eurozona ha superato la soglia critica di espansione per la prima volta dalla metà del 2022, principalmente grazie a un’accelerazione nella crescita della produzione da parte delle aziende.”

Anche gli ordini di acquisto segnalano segnali positivi per una possibile ripresa duratura. Dopo oltre tre anni di contrazioni consecutive, le imprese hanno registrato un lieve aumento degli ordini.

de la Rubia ha osservato:

“Il miglior rimedio contro i dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbe consistere nel rafforzare la domanda interna, includendo i mercati all’interno dell’Unione Europea. Questo potenziale è notevole, soprattutto considerando che il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che l’equivalente tariffario delle numerose barriere commerciali non tariffarie presenti nell’UE si aggira intorno al 44%. Le aziende possono guardare con ottimismo al futuro, molte prevedono di aumentare la produzione nei prossimi 12 mesi rispetto ai livelli attuali.”