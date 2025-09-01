La prospettiva di una possibile riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve sta influenzando positivamente i mercati globali, portando un significativo aumento nelle quotazioni dei metalli preziosi. L’oro si è avvicinato nuovamente alla soglia record di 3500 dollari per oncia, livello massimo raggiunto lo scorso aprile, attestandosi ora a 3477 dollari con un +0,9%.

Anche l’argento ha registrato una notevole crescita, venendo scambiato a 40,75 dollari per oncia con un incremento del 2,6%, consolidando così un rialzo annuale del 40%.

Questi incrementi rappresentano l’ennesima conferma del ruolo tradizionale dei metalli preziosi come beni rifugio, particolarmente apprezzati dagli investitori nei periodi di incertezza geopolitica e commerciale, caratterizzati da tensioni tariffarie. A ciò si aggiunge la previsione di un imminente calo dei rendimenti nei prodotti finanziari, aggravato dalle recenti critiche avanzate dall’ex presidente Donald Trump nei confronti dell’indipendenza della banca centrale americana.

Negli ultimi tre anni, le quotazioni di oro e argento si sono praticamente raddoppiate, complice anche il recente indebolimento del dollaro. Questo fattore, come evidenziato da Bloomberg, ha incrementato il potere d’acquisto di paesi come la Cina e l’India, che rappresentano i maggiori consumatori mondiali di oro.