Si è aggravata la crisi politica nel piccolo comune di Minervino Murge, situato nel nord della provincia di Bari. La situazione è degenerata dopo le dimissioni di sette consiglieri comunali, di cui quattro appartenenti alla minoranza e tre alla maggioranza, un evento che ha di fatto determinato lo scioglimento del consiglio comunale.

L’assise cittadina era presieduta dalla sindaca Lalla Mancini, eletta con la lista civica “Siamo Minervino“, sostenuta politicamente dal centrodestra locale. Di conseguenza, il comune dovrà essere affidato a un commissario straordinario, che sarà nominato a breve in attesa di indire nuove elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e della carica di primo cittadino.

La nomina del commissario rappresenta una misura temporanea prevista dall’ordinamento amministrativo italiano, adottata quando un ente locale perde la maggioranza necessaria per governare o non riesce più a garantire il normale svolgimento dell’attività amministrativa. In questo lasso di tempo, il commissario avrà il compito di gestire le funzioni amministrative ordinarie fino al ritorno alle urne.

Il caso di Minervino Murge si inserisce in un quadro politico locale caratterizzato da tensioni e contrasti che avevano già manifestato segnali di instabilità, evidenziando le difficoltà interne sia della maggioranza che dell’opposizione nel trovare punti di sintesi per una governance efficace.

Il commissariamento, oltre a garantire la continuità amministrativa, apre ora la possibilità di una riorganizzazione politica e di un ripensamento delle coalizioni in vista delle future consultazioni elettorali, che saranno cruciali per stabilire la direzione politica e amministrativa del comune.