Dopo gli incoraggianti risultati di giugno e luglio, ad agosto il mercato delle due ruote ha subito una battuta d’arresto, registrando 16.202 unità vendute, con un decremento del 9,27%. Questa variazione è stata comunicata da Confindustria Ancma, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, che evidenzia come, nei primi otto mesi del 2025, le immatricolazioni complessive siano arrivate a 262.475 mezzi, con una diminuzione totale del 3,79% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il segmento delle motociclette ha registrato una flessione a doppia cifra, con una perdita del 18,94%, contabilizzando appena 6.070 veicoli targati ad agosto. Gli scooter, invece, mostrano una stabilità rispetto ad agosto 2024, con un lieve calo dello 0,21% e 9.346 unità immesse sul mercato.

I ciclomotori continuano a attraversare un periodo complicato, senza mai aver raggiunto segni positivi nel corso del 2025: i cosiddetti “cinquantini” hanno mostrato un calo del 21,64% con 786 immatricolazioni nel mese.

Mariano Roman, presidente di Confindustria Ancma, ha commentato:

“Un esame più dettagliato dei dati estivi conferma come il passaggio alla classificazione EURO 5+ e il conseguente aumento delle immatricolazioni previsto per la fine del 2024 abbiano influenzato profondamente il mercato di quest’anno, con un impatto soprattutto sulle vendite di motociclette. Considerando questo aspetto, l’andamento generale risulta comunque positivo e i numeri mostrano segnali di un ritorno a dinamiche più simili a quelle registrate prima della pandemia da Covid-19.”

Il mercato dei veicoli elettrici continua a soffrire, registrando il terzo mese consecutivo in calo, in gran parte dovuto al rapido esaurimento degli incentivi Ecobonus nel corso della scorsa primavera. La flessione su base annua è del 16,72%, con 6.088 veicoli elettrici immessi su strada. Tra questi, i ciclomotori elettrici – che rappresentano oltre un terzo del comparto a zero emissioni – hanno avuto una contrazione del 27,73% rispetto al 2024, con 2.134 unità immatricolate.

Particolarmente rilevante è stata la diminuzione del 46,65% nel mercato dei quadricicli ad agosto, dimezzando i volumi rispetto all’anno precedente. Questa flessione si è riscontrata sia nel settore elettrico che in quello termico; tuttavia, nel cumulato annuo, le minicar elettriche hanno registrato una crescita positiva del 18,58%, totalizzando 613 unità nel solo mese. La perdita annua complessiva è risultata più contenuta, pari al 4,95%, con 11.887 mezzi immatricolati.