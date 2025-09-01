Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha incaricato un consorzio di banche per l’emissione, tramite sindacato, di due nuove tranche benchmark di BTP. La prima tranche riguarda un titolo a 7 anni con scadenza il 15 novembre 2032, mentre la seconda è un titolo a 30 anni con scadenza al 1° ottobre 2055. L’importo complessivo dell’operazione non supererà i 5 miliardi di euro (senza crescita dell’importo).

Le banche coinvolte in questa operazione sono: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citibank Europe, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe e Nomura Financial Products Europe.

Il Ministero precisa inoltre che, di conseguenza, le aste ordinarie previste per l’11 settembre 2025 riguardanti i BTP a 7 anni e a scadenza superiore ai 10 anni non si svolgeranno. L’operazione sarà effettuata prossimamente tenendo conto delle condizioni di mercato, come indicato nella nota ufficiale.