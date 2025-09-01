Il settore globale dei matrimoni di destinazione e delle celebrazioni di lusso si prepara a un evento di grande rilievo. Dal 7 al 9 ottobre 2025, la città giordana di Aqaba ospiterà l’undicesima edizione del Destination Wedding Planners (DWP) Congress. Oltre 500 leader del settore, provenienti da più di 70 Paesi, si ritroveranno sulle sponde del Mar Rosso per un’occasione che va oltre il semplice networking, celebrando la passione per il mestiere e creando nuove opportunità di business.

L’evento, organizzato da QnA International, è promosso dall’Aqaba Special Economic Zone Authority in collaborazione con il Jordan Tourism Board, con il supporto degli hotel partner Hyatt Regency Aqaba Ayla Resorts e del partner di location Ayla. Il congresso di quest’anno sarà un’esperienza immersiva di tre giorni, dove creatività e affari si incontrano in un contesto affascinante, che per molti rappresenta una meta da sogno.

Focus su AI, sostenibilità e innovazione

Nel corso del congresso, verranno svelate le ultime tendenze del settore, come l’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI) nei matrimoni, le celebrazioni sostenibili, l’innovazione tecnologica, l’integrazione culturale e l’elevazione dell’esperienza degli ospiti. Il DWP Congress è riconosciuto per il suo formato unico di incontri B2B su invito, che include keynote visionarie, masterclass pratiche, dibattiti e sessioni per individuare nuove tendenze, il tutto arricchito da eventi che favoriscono la nascita di partnership durature.

Sidh N.C., direttore di QnA International, ha dichiarato: “Il DWP Congress è sempre stato più di una celebrazione; si tratta di creare una piattaforma unificata in cui le menti migliori del settore dei matrimoni e delle celebrazioni di lusso possano connettersi, collaborare e ispirarsi a vicenda. È qui che si condividono storie, nascono partnership e si celebra un profondo amore per il mestiere non come un momento fugace, ma come un viaggio che dura una vita, dove nascono amicizie destinate a crescere insieme. Si tratta di onorare la passione e la dedizione di tutti coloro che contribuiscono a questo straordinario settore”.

Le voci dei protagonisti internazionali

Molti professionisti del settore hanno espresso grande attesa per l’evento. Sharon Sacks, fondatrice di Sacks Productions negli USA, celebre per aver curato i matrimoni di Kim Kardashian e Michael Jordan, ha commentato: “Come ha detto Maya Angelou, ‘Le persone dimenticheranno ciò che hai detto, le persone dimenticheranno ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire’. La planner è ora ansiosa di vivere la sua quinta esperienza DWP nella magica destinazione di Aqaba”.

Anche Muriel Saldalamacchia, The International Wedding Planner, MSL Groupe, Francia, ha sottolineato l’importanza del contesto: “Essendo una persona che ha trascorso 17 anni creando celebrazioni di lusso in diversi contesti culturali, sono particolarmente attratta dal modo in cui Aqaba rappresenta l’incrocio di civiltà, dove convergono influenze europee, mediorientali e africane”.

Terrica Skaggs, titolare e wedding planner di Cocktails and Details, USA, ha riflettuto sull’energia del congresso: “Non c’è niente come l’energia del DWP: l’innovazione, le relazioni e la brillantezza non filtrata dei creativi di tutto il mondo”. Anche il celebre wedding planner Kevin Lee, fondatore di Kevin Lee Productions, USA, ha espresso il suo entusiasmo: “Sono entusiasta di fare rete e stringere nuove connessioni e, naturalmente, l’atmosfera sarà elettrizzante”.

L’indiano Kaival Patel, fondatore e proprietario di Absolute Group of Companies, vede in Aqaba un nuovo capitolo: “Sono entusiasta di scoprire il pieno potenziale di Aqaba come nuova destinazione per i matrimoni indiani”. Christina Holt, fondatrice e amministratrice delegata di Wedding Concepts, Sudafrica, ha condiviso il suo entusiasmo: “La nostra industria globale dei matrimoni si sta evolvendo rapidamente, con l’AI e i nuovi talenti che ne modellano il futuro. Sono super entusiasta di condividere, imparare e riconnettermi ancora una volta con la nostra fantastica comunità internazionale DWP!”.

Infine, Nikki Khan, fondatrice di Exquisite Events, USA, ha riflettuto sulla sua attesa per la Giordania: “Sono terribilmente entusiasta di Aqaba, Wadi Rum e Petra. Mi piacerebbe molto fare il giro della città per vedere i resti della chiesa più antica, il Mar Rosso e molto altro ancora”.

Da oltre un decennio, il DWP Congress è il luogo dove i confini svaniscono, le idee si accendono e una comunità costruita sulla passione si unisce per scrivere il prossimo capitolo di come il mondo celebra l’amore. Quest’anno, sotto il sole della Giordania e sullo sfondo del Mar Rosso, quella storia brillerà più che mai.