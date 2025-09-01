L’attività manifatturiera in Giappone continua a mostrare segnali di debolezza. Secondo i dati finali di S&P Global e Jibun Bank, l’indice PMI manifatturiero di agosto si è attestato a 49,7 punti. Sebbene questo dato sia in miglioramento rispetto alla rilevazione finale di luglio, che aveva raggiunto i 48,9 punti, si posiziona al di sotto delle aspettative degli analisti, che prevedevano un valore di 49,9 punti.

Sotto la soglia di espansione

L’indicatore si mantiene al di sotto della soglia cruciale dei 50 punti, che rappresenta il confine tra la fase di contrazione (valori inferiori) e la fase di espansione (valori superiori) dell’attività economica. Questo risultato conferma le difficoltà che il settore manifatturiero giapponese sta affrontando, evidenziando una persistente contrazione. La situazione suggerisce che l’economia del Paese del Sol Levante fatica a trovare un impulso per una ripresa solida in questo settore chiave.