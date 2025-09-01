Il marchio italiano Boem, specializzato nella produzione di bevande ‘ready-to-drink’ con bassa gradazione alcolica, sta entrando in una nuova fase di crescita. LMDV Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, ha acquisito il pieno controllo dell’azienda per guidarne il rilancio e l’espansione internazionale.

Fedez e Lazza, entrambi protagonisti nella fase iniziale del progetto, continueranno a supportare Boem nel loro ruolo di ambassador del marchio sul territorio italiano.

Secondo una nota ufficiale, il 2024 è stato un anno dedicato al consolidamento e a investimenti mirati in ricerca, sviluppo, marketing e costruzione di un’organizzazione solida. Tali interventi hanno portato a risultati che rispettano le previsioni del piano industriale, nonostante gli importanti esborsi.

I primi mesi del 2025 hanno visto un significativo slancio: il fatturato nel primo quadrimestre ha superato del 69% i ricavi totali del 2024. La crescita è stata trainata dal lancio di due nuove referenze, dall’adozione di una nuova identità visiva del brand e da una distribuzione più estesa nei canali horeca e nella grande distribuzione organizzata (gdo).

Il 2025 sarà dunque un anno chiave per Boem: consolidare la presenza nei canali di vendita nazionali, migliorare la redditività e muovere i primi passi concreti sui mercati esteri.