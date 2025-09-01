In un contesto globale dove le minacce informatiche si fanno sempre più complesse, l’Italia e gli Stati Uniti rafforzano la loro cooperazione. La Cyber Security Foundation, prima fondazione no-profit italiana nel settore, ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Cyber Crimes Center, un’unità di Homeland Security Investigations (Hsi), l’ala investigativa del Dipartimento di Sicurezza Interna (Dhs) degli USA. L’accordo mira a potenziare l’asse di collaborazione tra le due nazioni nella lotta al cybercrime e alle interferenze digitali.

La partnership si inserisce in un quadro di attività già avviate dalla fondazione italiana negli Stati Uniti, dove ha consolidato esperienza e dialogo istituzionale sulle principali minacce cyber a livello globale.

Obiettivi e aree di collaborazione

L’accordo, della durata iniziale di un anno, si concentra su punti chiave per una difesa cibernetica efficace. Tra questi, lo sviluppo di capacità per la condivisione delle informazioni e l’analisi di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e il quantum computing, anche attraverso la produzione di report specialistici. L’intesa apre inoltre la strada a future collaborazioni, con lo sviluppo di programmi di formazione avanzati e attività di ricerca e sviluppo.

Le voci dei protagonisti

“Questo accordo sottolinea l’incrollabile impegno del Cyber Crime Center e del Homeland Security Investigation nel promuovere e rafforzare partenariati internazionali fondamentali per contrastare la criminalità informatica”, ha dichiarato Michael Prado, Deputy Assistant Director, Cyber Crimes Center (C3) del Dhs. “Il cybercrime rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza economica, la sicurezza pubblica e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Sfruttando le competenze e le risorse collettive del Dhs, del Hsi e dei nostri partner globali, possiamo affrontare in modo più efficace questa sfida in continua evoluzione e complessità”.

Per Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation, l’accordo rappresenta un punto di svolta. “Questo accordo deve essere motivo di orgoglio non solo per le singole organizzazioni coinvolte, ma anche per la dimensione internazionale che assume all’interno dell’attuale quadro geopolitico, in cui le minacce informatiche possono incidere e minare anche le democrazie moderne,” ha affermato. “Rafforzare il dialogo e la cooperazione con un partner strategico come l’Hsi non è solo una risposta alle sfide attuali, ma anche un investimento nella sicurezza delle generazioni future. L’Italia ha le competenze per svolgere un ruolo di primo piano in una rete globale di difesa cibernetica”.