Estate 2025: il boom del turismo birrario in Italia

L’estate 2025 ha segnato un traguardo significativo per il turismo enogastronomico italiano. Oltre sei milioni di persone hanno partecipato a esperienze legate al mondo della birra, come degustazioni e visite guidate nei birrifici. Un fenomeno che conferma il crescente interesse degli italiani per il cosiddetto turismo esperienziale, un modo di viaggiare che va oltre la semplice visita per immergersi completamente nella cultura e nei processi produttivi locali.

“Luppoleti aperti”: la birra agricola protagonista

Questa nuova tendenza è stata immortalata da un’indagine congiunta di Coldiretti e Ixe’, che ha messo in luce il ruolo centrale della birra agricola e artigianale. L’evento “Luppoleti aperti”, promosso dal Consorzio Birra Italiana, ha giocato un ruolo cruciale in questo successo. L’iniziativa ha permesso a tantissimi appassionati di conoscere da vicino i segreti della produzione, promuovendo allo stesso tempo un consumo consapevole. I birrifici hanno aperto le loro porte, offrendo esperienze uniche: dalla raccolta del luppolo ai laboratori sensoriali, fino a concerti, picnic e cibo da strada.

Un mercato in forte crescita: tra produzione e posti di lavoro

Il settore della birra artigianale non è solo un fenomeno turistico, ma un vero e proprio motore economico. La produzione nazionale ha raggiunto i 48 milioni di litri, con un valore del mercato fuori casa che supera i 430 milioni di euro. Questo comparto, che genera circa 92.000 posti di lavoro, conta su quasi 1.200 birrifici in tutta Italia, di cui circa un quarto sono a filiera agricola. Questi ultimi producono autonomamente le materie prime, garantendo un prodotto autentico e legato al territorio. Coldiretti e il Consorzio Birra Italiana puntano a rafforzare questa filiera, incentivando la coltivazione di orzo e luppolo italiani, un passo fondamentale per la produzione di una birra totalmente Made in Italy. Negli ultimi cinque anni, la superficie coltivata a luppolo è aumentata di quasi il 70%, con un focus particolare su regioni come Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.