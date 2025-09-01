Un nuovo modello di volontariato aziendale prende forma a Milano, con Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, che si posiziona come apripista in Italia. Il Gruppo bancario inaugura un’iniziativa che porta i suoi professionisti a fianco delle organizzazioni del Terzo settore, offrendo le loro competenze in modo strutturato e innovativo.

La collaborazione con Fondazione AIRC

La prima, significativa, collaborazione è stata avviata con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Cinque manager di Intesa Sanpaolo, durante l’orario di lavoro, metteranno a disposizione il loro know-how in aree strategiche come il project management e le risorse umane. Una sinergia che mira a rafforzare la capacità organizzativa della Fondazione e, al tempo stesso, a offrire ai dipendenti un percorso di crescita personale e professionale fuori dagli schemi tradizionali.

Volontariato di competenza: un modello replicabile

L’iniziativa, sviluppata dall’Area Social Impact di Intesa Sanpaolo, è stata concepita per essere un modello replicabile. L’obiettivo è creare un quadro legale e operativo che possa essere esteso ad altre realtà del non profit, con un doppio beneficio: da un lato, supportare il Terzo settore nelle sue sfide quotidiane, dall’altro, valorizzare le persone del Gruppo, offrendo loro l’opportunità di mettere le proprie competenze al servizio della collettività.

Una piattaforma per i dipendenti

Per estendere l’iniziativa, il progetto prevede la creazione di una piattaforma interna. Attraverso questo strumento, i dipendenti interessati potranno candidarsi per mettere a disposizione le proprie competenze, incrociando l’offerta con i bisogni specifici delle organizzazioni non profit. Un meccanismo che conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nel coniugare crescita sociale e sviluppo professionale, adottando una pratica già diffusa a livello internazionale ma ancora poco presente nel panorama italiano. Il progetto è promosso dall’Area di Governo Social Impact di Intesa Sanpaolo di cui è responsabile Paolo Bonassi che ha dichiarato: “La collaborazione con la Fondazione AIRC ha permesso di definire un quadro legale innovativo e un modello operativo di volontariato di competenza articolato, che potrà fungere da riferimento per futuri accordi con altre realtà non profit e aziende interessate a intraprendere questo percorso. Il volontariato di competenza, molto diffuso all’estero, porta uno scambio virtuoso che genera benefici sia per l’ente del Terzo settore che può avvalersi di un supporto qualificato, sia per le persone della Banca che hanno l’opportunità di vivere un’esperienza di crescita anche personale”.