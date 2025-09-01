Un’alleanza strategica che promette di ridefinire il panorama della logistica per l’e-commerce in Europa. InPost, il gigante polacco e leader continentale del settore, ha annunciato una partnership a lungo termine e un piccolo investimento strategico di minoranza in Bloq.it, azienda portoghese in rapida crescita specializzata in tecnologie per armadietti intelligenti. L’accordo, di cui non sono stati resi noti i dettagli finanziari, prevede l’implementazione di oltre 20.000 unità di armadietti Bloq.it NEXT nei principali mercati europei di InPost.

La collaborazione rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione di InPost, che mira a rafforzare la propria leadership di mercato offrendo soluzioni logistiche di ultima generazione. Con l’integrazione della tecnologia Bloq.it, l’azienda polacca si posiziona per soddisfare la crescente domanda di opzioni di consegna flessibili e convenienti per i consumatori.

Espansione a tappe forzate in Europa

I primi armadietti NEXT, frutto di questa partnership, sono già operativi in Francia e nel Regno Unito da luglio. L’espansione, tuttavia, non si ferma e prevede una rapida accelerazione. Entro la fine del 2025, l’implementazione interesserà anche Italia, Portogallo e Spagna. Nei prossimi cinque anni, l’installazione delle nuove unità si estenderà a tutti i principali mercati di InPost, consolidando la sua rete di armadietti intelligenti in tutto il continente.

La partnership con InPost consolida ulteriormente la posizione di Bloq.it, che vanta già collaborazioni con importanti player del settore come Vinted Go, GLS e DHL. L’investimento di InPost sottolinea l’affidabilità e il potenziale della tecnologia sviluppata dalla startup fondata a Lisbona nel 2019.

Le parole del CEO: “Un impatto positivo sulla crescita e la redditività”

Rafal Brzoska, fondatore e CEO di InPost, ha commentato con entusiasmo l’accordo, evidenziandone la portata strategica. “Il nostro investimento strategico in Bloq.it rappresenta una svolta per la nostra espansione europea,” ha dichiarato. “Questa partnership non solo ci dà accesso a tecnologie di nuova generazione, ma ci consente anche di consolidare la nostra leadership di mercato offrendo ai nostri clienti una praticità senza precedenti. Ci aspettiamo che questo abbia un impatto positivo sulla nostra traiettoria di crescita e sulla redditività a lungo termine”.