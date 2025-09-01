A volte ritornano. Il reddito di cittadinanza, storico punto di forza del Movimento 5 Stelle e misura simbolo dei governi guidati da Giuseppe Conte, torna a occupare un ruolo centrale nel dibattito politico italiano. Questa volta, tuttavia, non si tratta di un cambiamento da parte del centrodestra, che l’ha abolito non appena insediatosi a Palazzo Chigi, ma di una riproposizione su scala regionale.

Il centrosinistra, spinto proprio dal M5S, ha posto questa misura come uno dei temi principali delle prossime elezioni regionali. In regioni come Calabria, Toscana e con ogni probabilità anche in Campania, la disputa tra le forze politiche si configura come un vero e proprio déjà-vu.

Il candidato alla presidenza della regione calabrese, Pasquale Tridico, ha dichiarato in un’intervista al Corriere che, in caso di vittoria, intende introdurre un “reddito di dignità” finanziato tramite fondi europei.

Il suo avversario, il presidente uscente Roberto Occhiuto, ha risposto ieri definendo la proposta come “una grande presa in giro”.

Occhiuto ha accompagnato la sua replica con un video dell’assessore al Bilancio della Regione, Marcello Minenna, il quale ha affermato: “Da economista, e avendo lavorato anche con il M5S, posso confermare che in Calabria non ci sono fondi europei sufficienti a sostenere questa misura di reddito così come viene proposta.”

Secondo alcune analisi riportate dalla Gazzetta del Sud, l’attuazione del reddito di dignità comporterebbe un incremento della spesa di circa 335 milioni di euro all’anno, a fronte di uno stanziamento complessivo dei fondi UE per il periodo 2021-2027 di 650 milioni.

In risposta, Tridico ha invitato Occhiuto e i suoi consulenti economici a un approfondimento maggiore, sostenendo che: “Nella programmazione 2021-2027 sono stati previsti solo 15 milioni all’anno dalla Regione Calabria per sostenere le imprese e incentivare nuove assunzioni, summe che ancora non sono state erogate.”

La disputa sul tema si accende anche in Toscana, dove il confronto si concentra non solo sulla validità politica della proposta, ma anche sui suoi risvolti economici e sulla reale fattibilità finanziaria.

Il presidente uscente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha illustrato l’idea del reddito di cittadinanza regionale, chiarendo che questa iniziativa non graverebbe sulle finanze pubbliche locali grazie all’utilizzo dei fondi europei. In particolare, ha spiegato che si prevede di attingere a risorse comunitarie per un importo compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Secondo Giani, questa misura rappresenta un reddito di inserimento lavorativo che offrirà un bonus a coloro che, attualmente, non percepiscono alcun salario, favorendo così il reinserimento nel mercato del lavoro.

Dalla parte opposta, il capogruppo regionale di Forza Italia, Marco Stella, ha contestato questa lettura, affermando che il costo reale della misura ammonterebbe a 682 milioni di euro all’anno, molto più elevato rispetto alla cifra indicata.

Il partito Fratelli d’Italia, invece, critica la destinazione dei fondi europei, sostenendo che queste risorse dovrebbero essere impiegate per sostegni concreti, come gli aiuti agli affitti per le giovani coppie. Il ministro agli Affari europei Tommaso Foti ha duramente attaccato la proposta, sottolineando con ironia:

Tommaso Foti ha detto:

«Dio ci liberi dalla coppia di fatto Conte-Schlein che avevano studiato e capito che il reddito di cittadinanza avrebbe risolto tutti i problemi del lavoro in Italia».

Va precisato che le regioni in cui si terranno prossimamente le elezioni non sono nuove a queste sperimentazioni. Anzi, si può ipotizzare con ragionevolezza che il tema del reddito di cittadinanza verrà inserito come pilastro fondamentale nei programmi del centrosinistra in molte altre realtà regionali.

Ad esempio, in Sardegna è già in vigore da tempo il Reis (reddito di inclusione sociale), mentre in Puglia è stato introdotto un reddito di dignità grazie alla giunta di centrosinistra.

I fronti politici sembrano moltiplicarsi e il dibattito si fa sempre più acceso. Dal Movimento si precisa:

«Per noi non si tratta solo di un caposaldo politico, ma soprattutto di un mezzo concreto per sostenere chi si trova in reale difficoltà. Chi parla di assistenzialismo non vuole comprendere la realtà delle cose».

Al momento, nessuna delle parti coinvolte sembra intenzionata a modificare le proprie posizioni, mantenendo un confronto acceso e articolato sulle future politiche sociali legate al reddito di cittadinanza a livello regionale.