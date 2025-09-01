Fabio Degli Esposti è stato nominato nuovo amministratore delegato di Purina Italia e direttore regionale per il Sud Europa di Purina, azienda del gruppo Nestlé attiva nel settore del petcare, a partire dal 1° settembre. Nel suo incarico, Degli Esposti avrà il compito di rafforzare la posizione di mercato di Purina e accelerare il processo di innovazione, concentrandosi su qualità, sostenibilità e benessere degli animali.

Succede a Rafael Lopez, che ha assunto la carica di CEO Europa di Purina.

Fabio Degli Esposti ha dichiarato:

“Credo fermamente nelle potenzialità che i nostri mercati presentano. Il mio obiettivo è rafforzare ulteriormente la leadership di Purina, accelerando l’innovazione nei prodotti e nei servizi e promuovendo un modello sostenibile che risponda alle esigenze degli animali e delle persone che se ne prendono cura.”

La carriera di Degli Esposti in Nestlé è iniziata nel 1995 in Italia all’interno della divisione Petcare. Nel 2004 si è trasferito in Nestlé Waters Italia, e nel 2007 è stato nominato Direttore della Business Unit Internazionale di S. Pellegrino. Tra il 2013 e il 2017 ha ricoperto la carica di direttore generale di Nespresso Italia.

Con questa nomina, Purina intende consolidare la propria presenza nel mercato europeo del petcare, puntando su innovazione e sostenibilità per rispondere ai crescenti bisogni di proprietari di animali domestici che cercano prodotti di alta qualità e attenti all’ambiente.