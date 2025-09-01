La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola taglia il nastro della sua 76ª edizione, confermandosi come un evento di punta per il panorama enogastronomico italiano. Promossa dal Comune di Carmagnola e organizzata da SGP Grandi Eventi, la kermesse è una celebrazione del peperone, ma anche un crocevia di talenti e palati raffinati. Tra i protagonisti, una figura autorevole: Edoardo Raspelli, il critico gastronomico che da anni guida il pubblico alla scoperta dei segreti della cucina italiana.

Un parterre di stelle e un’inaugurazione d’autore

L’edizione 2025 ha preso il via sulle note della Società Filarmonica di Carmagnola, con un taglio del nastro d’eccezione che ha visto la partecipazione dello chef Daniele Persegani, volto noto della trasmissione Rai1 “È sempre mezzogiorno”, e del presentatore televisivo Nicola Prudente, in arte Tinto. L’inaugurazione ha riunito un vasto parterre di autorità, dalla sindaca Ivana Gaveglio agli assessori comunali, fino a rappresentanti regionali ed europei, confermando il ruolo della Fiera come evento di richiamo a livello istituzionale. A dare un tocco di colore, le maschere tradizionali di Re Peperone e La Bela Povronera.

Gli showcooking di Raspelli, un viaggio tra gusto e innovazione

Il cuore pulsante dell’evento batte al BTM PalaPeperone, dove il critico Edoardo Raspelli conduce la sua rubrica “Gli Chef di Edoardo Raspelli”. Il critico gastronomico, affiancato dalla affascinante fotomodella Priscilla Gatta, ha inaugurato il programma con un’intervista ai rappresentanti del Pastificio Berruto e del birrificio Grand e Gross, svelando il progetto di una birra prodotta con gli scarti della pasta.

Sabato 30 agosto, le luci della ribalta si sono accese su Massimo Camìa, maestro della cucina delle Langhe, che, insieme alla figlia Elisabetta, ha incantato il pubblico con uno showcooking e degustazione. La sua ricetta, una celebrazione del Peperone di Carmagnola, ha mostrato come l’alta cucina possa innovare partendo dalle radici più autentiche del territorio. Domenica 31 agosto, sarà la volta di Claudio Panebianco, chef del ristorante San Marco di Chivasso. Insieme a lui, il celebre Franco Borca, noto come “Chiàppalo”, che darà vita a una preparazione spettacolare, cucinando un polpo alla lampada da abbinare al peperone. Un mix inedito e audace tra la tradizione culinaria piemontese e quella pugliese, a dimostrazione che il gusto non ha confini.