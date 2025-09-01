(di Katherine Puce) Spesso, di fronte a un’opera d’arte, ci chiediamo cosa la renda davvero speciale e perché abbia raggiunto il successo. Ci interroghiamo sul suo impatto, su cosa susciti in noi che altre opere non riescono a fare. Questo interrogativo diventa ancora più forte davanti a un’opera di arte contemporanea, che a primo sguardo può sembrare incomprensibile, portandoci a pensare che non si tratti affatto di arte. La realtà, però, è che il mercato dell’arte contemporanea è un universo con regole proprie, dove il valore di un’opera è il risultato di complesse e mutevoli dinamiche economiche, non sempre visibili a tutti.

Il declino dei modelli tradizionali

Tradizionalmente, la culla di questa fetta di mercato erano le case d’asta, un tempo pilastri del sistema, luoghi dove si stabilivano i record e si consacravano gli artisti. Oggi, queste istituzioni devono reinventarsi per affrontare un mercato in transizione, sempre più digitale e alla ricerca di nuove opportunità.

Boom per il collezionismo accessibile

Secondo l’analisi del “The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2025”, il mercato globale dell’arte ha perso ben il 12% del suo valore nel 2024. Questo calo è stato confermato da altri studi importanti condotti da Artnet, Artprice e Deloitte. La diminuzione è dovuta in particolare al crollo delle vendite delle opere più costose, mentre, al contrario, il numero totale di transazioni per le opere di prezzo più basso è aumentato. Il mercato, quindi, si sposta sempre più verso un collezionismo più accessibile.

Da Bienalsur una nuova via per l’arte italiana

Nonostante i dati mostrino un calo, l’arte continua a cercare nuove vie, guardando oltre i confini del mercato occidentale. In un’epoca in cui i musei e le gallerie occidentali lottano per reinventarsi, l’arte contemporanea trova un nuovo slancio in centri culturali emergenti e su piattaforme internazionali. È l’Italia che, di fronte alla crisi del modello tradizionale, deve guardare oltre i propri confini per trovare nuova vitalità. Un esempio di questa nuova tendenza è la partecipazione dell’artista Alberto Tadiello alla biennale “Bienalsur” a Buenos Aires. La sua opera, un’installazione sonora che esplora il paesaggio marino, dimostra come l’arte italiana stia cercando di inserirsi in piattaforme internazionali per ridare slancio non solo al valore economico del settore, ma all’idea di arte come mezzo per abbattere confini e promuovere un’arte che riflette le “nuove sensibilità” e la diversità.

Investire in arte: un rischio che non paga più?

È per questo che l’arte ha bisogno di tutela e di un nuovo tipo di approccio, lontano dalle sole logiche speculative. L’arte è in primo luogo un bene comune e il suo vero valore, quello su cui ci interroghiamo, è la possibilità di entrare in contatto e vivere la creatività umana. È un mezzo attraverso cui si inviano messaggi, testimonianze e proteste, che si manifestano nella bellezza e al di fuori di essa. Solo dopo acquisisce un valore economico, un valore che non può e non deve mai prescindere dal suo ruolo culturale e sociale. Non bisogna trascurare il suo aspetto economico, però, perché se il mercato va male, l’intero ecosistema artistico rischia di crollare.

La crisi del settore può danneggiare gli artisti emergenti, indebolire le gallerie e limitare le opportunità di esposizione. Per questo, trovare un equilibrio tra la natura culturale dell’arte e le sue dinamiche economiche è la vera sfida del nostro tempo.