L’Asia ha aperto la settimana di scambi sotto pressione, riflettendo gli effetti della recente “svendita” dei titoli tecnologici che ha colpito Wall Street venerdì scorso. Samsung ha subito un calo del 2,87%, in seguito alla revoca da parte degli Stati Uniti dei permessi per la produzione di chip in Cina. Anche le borse di Tokyo e Seul hanno registrato perdite rispettivamente dell’1,24% e dell’1,35%.

Tuttavia, Hong Kong si è distinta come eccezione positiva, chiudendo in rialzo del 2,2%. Spicca il balzo del titolo Alibaba, che ha guadagnato il 18% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, ottenendo così il miglior aumento intraday da novembre 2022. Anche gli indici di Shanghai e Shenzhen hanno mostrato progressi, rispettivamente dello 0,44% e dello 0,79%.

I futures sugli indici azionari statunitensi risultano stabili, nonostante la chiusura di Wall Street prevista per il Labor Day, mentre quelli europei mostrano un lieve aumento dello 0,1%.

Un gestore di fondi ha commentato:

“Mentre il settore tecnologico globale continua a essere influenzato dalle tensioni geopolitiche, alcuni comparti tecnologici cinesi stanno silenziosamente accelerando, trainati da una solida crescita dei ricavi nei settori dell’intelligenza artificiale e del cloud.”