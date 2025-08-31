Tecla Insolia si mescola tra le migliaia di persone che partecipano alla manifestazione per Gaza sul Lido di Venezia. L’attrice de L’arte della gioia ha 22 anni, una età che rispecchia la maggior parte dei manifestanti. È presente alla Mostra del Cinema per presentare Amata, il film diretto da Elisa Amoruso con Miriam Leone e Stefano Accorsi. Con determinazione afferma: «È necessario fermare il genocidio».

Alla domanda se ritiene sufficiente la risposta della Biennale agli appelli riguardo a Gaza, risponde:

«Guardando questa piazza si capisce che, se i gesti e le azioni non arrivano dagli organizzatori ufficiali, arrivano comunque dalle persone, da noi».

Circa la richiesta avanzata da Venice4Palestine di escludere gli attori Gal Gadot e Gerard Butler dalla Mostra del Cinema per la loro presunta posizione “filo israeliana”, Tecla commenta:

«Ritengo che sia il minimo sindacale, non si tratta di discriminazione. È un dovere opporsi a chi sostiene pubblicamente un genocidio, come hanno fatto questi due artisti. Inoltre, la lettera contiene altri tre punti importanti, in particolare la richiesta di dare spazio e visibilità alla causa palestinese, che è ciò che più conta per me».

Nonostante la presenza numerosa alle proteste, tra gli artisti pochi hanno scelto di manifestare. Interrogata sull’importanza di partecipare al corteo, Tecla afferma:

«Non possiamo restare indifferenti, mi sembra impossibile rimanere in silenzio. Vorrei poter essere al Festival e concentrarmi solo sul mio film e sul mio lavoro, ma la mia coscienza me lo impedisce. Ogni mattina penso alle persone nella Striscia di Gaza. Chi ha una voce pubblica ha la responsabilità di farla sentire. Non tutti gli artisti sono pronti a farlo, ma finché avrò questa possibilità, sarò dalla parte della giustizia».

Riguardo al suo impegno politico prima di trasferirsi a Roma, spiega:

«Al liceo non ero attiva politicamente, non facevo parte di nessun collettivo né partecipavo alle manifestazioni. La mia attività è iniziata solo da un anno, quando mi sono trasferita nella capitale, dove ho cominciato a frequentare la comunità transfemminista e a partecipare ai cortei per Gaza».