I dati sul commercio al dettaglio in Spagna a luglio 2025 mostrano un quadro di crescita positiva, pur con un rallentamento rispetto al mese precedente. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite sono aumentate del 4,7% su base annua, un risultato solido ma inferiore al +6,2% registrato a giugno, che aveva segnato un picco.

Il freno mensile: un segnale da decifrare

Analizzando i numeri in una prospettiva più ravvicinata, si nota una leggera frenata. Su base mensile, le vendite sono calate dello 0,4%. Questo dato, sebbene modesto, indica una potenziale cautela nella spesa dei consumatori spagnoli dopo la forte crescita del trimestre precedente. Tuttavia, il calo stagionale non deve allarmare eccessivamente.

Uno sguardo alla serie grezza

Il quadro cambia se si osservano i dati non destagionalizzati, la cosiddetta “serie grezza”. Qui la crescita è molto più robusta, con un +4,3% su base annua e un impressionante +7,1% su base mensile. Questa discrepanza suggerisce che, al netto delle fluttuazioni tipiche del periodo, la dinamica del commercio spagnolo rimane in salute, spinta probabilmente dal turismo estivo e da altri fattori ciclici.

In sintesi, l’economia spagnola continua a mostrare vitalità, ma i dati di luglio invitano a una lettura più attenta. La crescita annuale è un segnale di forza, ma la contrazione mensile impone di monitorare l’andamento dei consumi nel prossimo futuro.