Un anziano affetto da demenza senile è stato ritrovato durante la notte grazie all’utilizzo dei droni dotati di termocamera a infrarossi del nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Sapr) dei vigili del fuoco del Veneto. L’uomo, di 91 anni, si trovava sdraiato in un campo vicino alla propria abitazione. Dopo il ritrovamento è stato trasferito in ospedale, dove si trova in condizioni stabili.

Il momento in cui è scattato l’allarme risale alle 21 di venerdì, quando è stato segnalato che il 91enne, nonno del vicesindaco di Gaiba e presidente dell’associazione nazionale «Comuni virtuosi», Asia Trambaioli, era uscito di casa indossando solamente le ciabatte, senza avvisare nessuno. Immediatamente è stata attivata una vasta operazione di soccorso, che ha visto impegnati vigili del fuoco, carabinieri, Protezione Civile e volontari della Croce Blu e della Pro Loco.

La ricerca si è svolta come una vera e propria “caccia all’uomo”, con la partecipazione anche dei residenti, che hanno perlustrato l’area di Gaiba a piedi, in bicicletta, in auto e perfino con trattori nei campi agricoli circostanti.

Quando le ore sono diventate più tardive, è stato deciso di impiegare i droni con termocamera, strumenti particolarmente efficaci durante la notte per individuare il calore corporeo umano. Il drone è stato pilotato dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelmassa, che operavano da una jeep poiché il raggio d’azione del dispositivo copre circa un chilometro.

Grazie alla termocamera, il drone ha rilevato una macchia di calore a terra all’interno di un campo coltivato a soia, individuando così l’anziano vicino a un impianto fotovoltaico, a meno di mezzo chilometro dalla sua abitazione. Nonostante fosse in stato confusionale e ipotermico, l’uomo non era in pericolo di vita.

Il salvataggio si è concluso intorno alle 3:30 di notte con il trasferimento dell’anziano all’ospedale per le cure del caso.

La gioia del vicesindaco

Il giorno seguente, nel pomeriggio di sabato, Asia Trambaioli ha condiviso sulla propria pagina social una foto che la ritrae insieme al nonno, esprimendo sollievo e gratitudine per il suo ritrovamento.

Un clima di angoscia e profonda paura, condizioni davvero terribili, in cui la lucidità a volte vacillava, lasciando spazio ai peggiori timori. Tuttavia, la mobilitazione collettiva e tempestiva che si è creata è stata una vera boccata d’ossigeno per noi familiari. Spero che questo messaggio raggiunga tutti coloro che ci hanno offerto il loro aiuto. Grazie di cuore.

Così ha scritto il vicesindaco di Gaiba sulla sua pagina social.

Spiega invece Mattia Rizzato, responsabile del nucleo dei Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Sapr) dei vigili del fuoco:

«I droni dotati di termocamera attualmente in uso sono quattro su un totale di nove, e sono disponibili per le operazioni di ricerca persone in tutta la regione dal 2017».

Si tratta di dispositivi di produzione giapponese, equipaggiati con doppia camera a infrarossi e alimentati a batteria. Durante le operazioni di ricerca di persone scomparse, questi droni vengono generalmente telecomandati da terra, spesso da una jeep, con un raggio operativo di circa un chilometro dalla base operativa.

Il drone con termocamera, grazie alla tecnologia infrarossa, permette di ricostruire la sagoma di una persona nello spazio circostante, rilevando con buona approssimazione la temperatura corporea in relazione all’ambiente. Questi droni sono in grado di distinguere differenze termiche anche in condizioni prossime allo zero gradi centigradi.