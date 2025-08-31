Rekeep, uno dei principali attori italiani nel settore del facility management, ha approvato i risultati finanziari del primo semestre 2025. Sebbene il gruppo abbia registrato un aumento dei ricavi, la performance operativa ha mostrato un calo dei margini, seppur con un significativo miglioramento del risultato netto.

I numeri del semestre

I ricavi di Rekeep (nella foto, l’Amministratore Delegato Giuliano Di Bernardo) sono saliti a 622,1 milioni di euro, superando i 607,7 milioni dello stesso periodo del 2024. Questa crescita è stata sostenuta anche dal contributo della controllata polacca Rekeep Polska.

Tuttavia, l’EBITDA adjusted (margine operativo lordo) è sceso a 56,2 milioni di euro, rispetto ai 65,9 milioni del 2024. Anche l’EBIT adjusted (utile operativo) è diminuito, passando da 42,3 a 40,7 milioni di euro. Nonostante questa flessione dei margini, l’azienda ha quasi annullato la perdita netta, registrando un risultato di -0,2 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdita di -14,1 milioni dell’anno precedente. L’indebitamento finanziario netto è in lieve aumento, attestandosi a 537,5 milioni di euro.

Commesse in forte espansione

Il fronte commerciale mostra segnali molto positivi. Il gruppo ha acquisito nuove commesse e rinnovato contratti per un totale di 295 milioni di euro, un risultato quasi raddoppiato rispetto ai 177 milioni del primo semestre 2024. Di conseguenza, il portafoglio ordini complessivo di Rekeep ha raggiunto i 2,3 miliardi di euro, mentre la pipeline commerciale (il valore dei potenziali nuovi contratti) è balzata a 3,4 miliardi di euro, segnando una crescita significativa rispetto agli 1,7 miliardi di fine 2024.