Pupi Avati sorride amaramente. «Davvero pensiamo che una marcia a Venezia durante la Mostra del Cinema possa cambiare qualcosa?».

A differenza di molti colleghi, lei non è d’accordo?

«Sono sempre stato un individuo indipendente. Per partecipare a iniziative collettive serve una visione condivisa, mentre io ho sempre cercato di esprimere un punto di vista personale. Non sono mai rientrato nel coro, né politicamente né artisticamente, e questo è il prezzo dell’indipendenza. Tuttavia, ciò non significa che non abbia un’opinione su quanto accade».

Qual è la sua opinione?

«Viviamo in un’epoca terribile, ma sono disilluso sul fatto che una marcia a Venezia possa davvero cambiare il corso degli eventi. Il cinema italiano attraversa un momento molto critico, e dubito che figure come Netanyahu si facciano influenzare da un corteo durante un festival cinematografico. Inoltre, impedire a due attori — mi riferisco a Gal Gadot e Gerard Butler — di partecipare non contribuisce a costruire un clima di pace».

Ritiene quindi che la marcia non abbia alcun effetto?

«Sono manifestazioni che, alla mia età — quasi 87 anni — ho visto ripetersi più volte nel passato, ma non hanno mai cambiato la storia. Purtroppo, la prepotenza dei potenti rende tutto deludente, da ambo le parti».

Non crede neppure nel valore simbolico della protesta?

«Davvero pensiamo che personaggi come Donald Trump, Netanyahu o Putin diano peso a una manifestazione durante la Mostra del Cinema di Venezia? A me sembra soltanto che si privi la città di un’importante opportunità di parlare di cinema».

Quindi pensa che sia un gesto inutile.

«Sì, non vedo alcun risultato concreto».

Sono contrario, ma sono disilluso riguardo alla possibilità che possa generare un reale cambiamento.

Nemmeno far riflettere chi potrebbe non approfondire abbastanza questo conflitto?

Dopo una marcia a Venezia? È una visione decisamente ingenua. Bisognerebbe agire diversamente: queste persone andrebbero prese per il bavero e confrontate con la piena responsabilità delle loro azioni.