Un’ondata di maltempo durata tre giorni ha colpito duramente il Salento, provocando disagi significativi all’aeroporto di Brindisi. Sei voli previsti in arrivo nel pomeriggio e nella serata di sabato 30 agosto sono stati costretti a deviare verso altri scali a causa di intensi temporali e piogge persistenti.

Le compagnie aeree hanno dovuto dirottare i voli provenienti da diverse città, tra cui Pisa, Orio al Serio, Zurigo, Verona, Parigi Beauvais e Ginevra, per motivi di sicurezza legati alle precarie condizioni meteorologiche che rendevano impossibili gli atterraggi all’aeroporto salentino.

Il maltempo ha inoltre compromesso la realizzazione della terza e ultima serata della kermesse politica La Piazza, prevista a Ceglie Messapica. Tra gli ospiti attesi vi era un’intervista al vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, che però non ha potuto avere luogo.

Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea, era già arrivato a Ceglie Messapica, ma ha dovuto abbandonare la città a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

L’associazione organizzatrice dell’evento, La Piazza, ha spiegato che “nonostante fosse stata predisposta una soluzione alternativa al coperto, i temporali hanno causato blackout elettrici e interruzioni delle reti telefoniche, rendendo impossibile garantire la sicurezza necessaria per lo svolgimento della serata.”

Marcello Antelmi, presidente dell’associazione La Piazza e editore di Affaritaliani, ha dichiarato:

“Ringraziamo il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, per la sua grande disponibilità, dimostrata anche questa sera nonostante il maltempo che ha interessato Ceglie Messapica. Purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso di garantire un intervento in piena sicurezza. Estendiamo inoltre i ringraziamenti a tutti gli altri ospiti previsti dal programma. Siamo soddisfatti dei risultati di questa edizione e rinnoviamo l’invito a partecipare all’anno prossimo, con un programma ricco di ospiti e tematiche di spessore.”