I prezzi dei beni importati in Germania sono diminuiti inaspettatamente a luglio 2025, un segnale che potrebbe indicare un ulteriore rallentamento dell’inflazione nel Paese. I dati, comunicati dall’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), mostrano un calo più marcato di quanto previsto dagli analisti.

I dettagli della deflazione

Su base mensile, i prezzi all’importazione hanno registrato un calo dello 0,4%, un dato peggiore rispetto al -0,3% atteso e in controtendenza rispetto al mese di giugno, che aveva segnato un dato invariato. Anche su base annua, la diminuzione è stata significativa, con un decremento dell’1,4%, che si allinea al calo del mese precedente ma supera le stime degli analisti, che si aspettavano un -1,2%.

Anche escludendo i prezzi dell’energia, la tendenza rimane la stessa. I prezzi all’importazione a luglio 2025 sono stati inferiori dello 0,2% rispetto a luglio 2024 e dello 0,4% rispetto a giugno 2025. Un’analisi più specifica, che esclude solo il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, conferma il trend con un calo dello 0,3% su base annua e dello 0,4% su base mensile.