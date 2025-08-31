Un’importante novità sta per rivoluzionare il mercato dei buoni pasto in Italia. Da lunedì 1° settembre, entrerà in vigore una norma che stabilisce un limite massimo alle commissioni che le società emettitrici dei voucher possono applicare agli esercizi commerciali, come bar, ristoranti e supermercati.
Meno costi per gli esercenti, più equilibrio sul mercato
La nuova disposizione, contenuta nell’articolo 36 del ddl Concorrenza, ha l’obiettivo di riequilibrare un mercato finora sbilanciato. In passato, gli esercenti si trovavano spesso a dover affrontare costi di gestione molto elevati, con commissioni che potevano arrivare fino al 20% del valore del buono. Con l’entrata in vigore della norma, questa percentuale non potrà più superare il 5%.
La misura estende al settore privato una regola già attiva dal 2023 per i dipendenti pubblici, e la sua applicazione avverrà in modo graduale. Si tratta di un cambiamento che mira a rendere più vantaggiosa l’accettazione dei buoni pasto per gli esercizi commerciali, alleviando un peso economico che da tempo penalizza il settore.