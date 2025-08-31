I titolari di circa 15.000 hotel in tutta Europa hanno aderito a una class action contro Booking.com, una delle principali piattaforme di prenotazione online. L’iniziativa, supportata da HOTREC, Federalberghi e altre 30 associazioni nazionali del settore, mira a ottenere un risarcimento per i danni causati dalle clausole ritenute anticoncorrenziali.

Una battaglia per i risarcimenti

Gli albergatori chiedono a Booking.com il risarcimento dei danni provocati da una serie di clausole sul “miglior prezzo”, che a loro dire avrebbero limitato la concorrenza. L’obiettivo è recuperare fino al 30% delle commissioni pagate alla piattaforma tra il 2004 e il 2024, oltre agli interessi. L’adesione, che richiedeva solo pochi clic sul sito www.mybookingclaim.com, si è chiusa oggi, 29 agosto. La scadenza riguarda la registrazione, mentre la documentazione necessaria potrà essere fornita in un secondo momento.

L’Italia in prima linea

L’Italia si è dimostrata il Paese più propenso all’azione legale, con circa 3.000 hotel registrati, seguita da Germania, Paesi Bassi, Grecia e Austria. Nelle prossime settimane, i dati degli hotel verranno consolidati, e l’obiettivo è presentare la causa collettiva presso il Tribunale Distrettuale di Amsterdam entro la fine dell’anno.

L’iniziativa si basa sulla sentenza del 19 settembre 2024 della Corte di Giustizia Europea, che ha confermato la violazione delle normative sulla concorrenza da parte delle clausole di parità di Booking.com. La Corte ha riconosciuto che queste clausole hanno messo gli hotel in una posizione di svantaggio competitivo, paralizzando la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e le altre piattaforme online.