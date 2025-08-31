L’ex sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, oggi consigliere del Partito Democratico e vicepresidente del consiglio della Regione Lombardia, ha espresso un parere critico riguardo alla gestione dei Fondi Europei da parte delle Regioni. Al Meeting di Rimini, il presidente della Regione aveva dichiarato che sottrarre questo compito alle Regioni sarebbe inaccettabile e imperdonabile, sottolineando la necessità di dare alle Regioni maggiori poteri decisionali sui territori. Del Bono condivide questa posizione, ma aggiunge un’importante precisazione.

Del Bono ha spiegato che il punto cruciale è la capacità concreta della Lombardia di gestire efficacemente i fondi comunitari. «Siamo sicuri che la Lombardia sia realmente efficiente e in grado di utilizzare velocemente e in modo proficuo le risorse che arrivano dall’Unione Europea?», ha chiesto, evidenziando come proprio questo rappresenti il problema centrale. La Regione che rivendica maggiore autonomia, infatti, non brilla affatto per efficienza, anzi appare un ente con procedure troppo complesse e lente, ben peggiore di quell’Europa spesso criticata per la burocrazia.

Quando gli viene richiesto a cosa si riferisca nello specifico, Del Bono cita il documento della Corte dei Conti che nel giudizio di parificazione del rendiconto 2024 ha messo in luce alcune criticità rilevanti nella gestione dei Fondi europei da parte della Regione Lombardia. Secondo questa analisi, le prestazioni della Regione non sono per nulla all’altezza di quanto ci si aspetterebbe da una realtà che si autodefinisce leader e modello di eccellenza.

Del Bono sottolinea in particolare i dati riguardanti il Fondo Sociale Europeo: «Nella competizione tra le 11 regioni più sviluppate d’Italia, la Lombardia è scivolata dall’ottavo al decimo posto nella capacità di impego delle risorse e si mantiene solo al sesto posto in relazione alla capacità di spesa». Per quanto riguarda il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, la Corte dei Conti evidenzia che gli impegni totali ammontano soltanto al 38% della somma disponibile, segno di una gestione che procede a rilento.

Questa situazione implica un notevole ritardo nell’utilizzo dei fondi che potrebbero essere fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del territorio lombardo. La lentezza e la complessità delle procedure rischiano di limitare fortemente i benefici che deriverebbero da una corretta e tempestiva allocazione delle risorse europee.

La sfida della gestione regionale dei fondi europei

È dunque cruciale per la Regione Lombardia migliorare la capacità amministrativa e gestionale affinché le risorse comunitarie possano essere impiegate in modo più efficiente ed efficace. In questo senso, l’autonomia richiesta non può prescindere da un aumento sostanziale delle competenze tecniche e dalla semplificazione delle procedure interne. L’obiettivo è velocizzare l’impegno e la spesa dei fondi per evitare che importanti opportunità di sviluppo locale vadano perdute o siano rallentate da eccessi burocratici.

Inoltre, un miglioramento nella gestione dei fondi europei rappresenta una sfida anche politica: dimostra la responsabilità e la capacità concreta delle amministrazioni regionali nel valorizzare l’autonomia di cui dispongono, andando oltre le semplici rivendicazioni. Solo così sarà possibile combinare efficacemente autonomia decisionale e risultati tangibili per i cittadini e le imprese.

Nel dibattito sulle competenze delle Regioni, la lezione della Lombardia può essere perciò un monito importante per tutte le amministrazioni che aspirano a un ruolo più centrale nella gestione delle risorse europee. Non basta chiedere poteri: bisogna anche dimostrare di saperli utilizzare al meglio.

La dotazione complessiva, con una percentuale dei pagamenti pari al 13%, rappresenta un elemento significativo per valutare l’andamento della gestione dei fondi.

Al di là delle cifre, quale riflessione si può fare?

Il dibattito, giustamente acceso, sull’opportunità che le Regioni continuino a gestire i Fondi europei ci spinge a sfatare alcune false convinzioni e a evitare riferimenti superficiali al federalismo. L’autonomia regionale è un concetto serio e il suo valore e la sua efficacia possono essere dimostrati solo con fatti concreti, che abbiano un impatto positivo per il popolo italiano. In quanto convinto sostenitore del regionalismo e del municipalismo, e coerente con l’assetto istituzionale previsto dalla nostra Costituzione, ritengo che sia necessaria una riflessione che prenda le mosse proprio dalla mia Regione.

Qual è il giudizio finale sull’operato della giunta regionale?

Lombardia, da tempo, ha perso quella capacità di avvicinarsi ai territori in maniera innovativa. Ha altresì smarrito la sua funzione primaria di legislatore e pianificatore, orientandosi sempre più verso una gestione burocratica e poco dinamica. Anche il dibattito odierno relativo ai fondi europei può rappresentare una buona opportunità per affrontare con concretezza il rapporto tra l’Ue, lo Stato italiano, le Regioni e le Autonomie locali. Non basta dichiararsi autoreferenzialmente bravi o i migliori, perché l’eccellenza sotto il profilo politico-amministrativo è ormai persa da tempo in Lombardia. Le prime a rammaricarsene dovrebbero essere, in primis, le cittadine e i cittadini lombardi e il sistema produttivo, che ne subisce gli effetti negativi.