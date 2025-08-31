In un confronto tra le undici regioni italiane più sviluppate, basato sui dati forniti dall’Igrue (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea), la Lombardia si posiziona al decimo posto per capacità di impegno nel nuovo Fondo Sociale Europeo (FSE), mentre mantiene il sesto posto per capacità di spesa. Per quanto riguarda il nuovo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), la Lombardia si colloca invece al quinto posto per capacità di impegno e al secondo per capacità di spesa.

Questi dati emergono dall’ultimo giudizio di parificazione del bilancio della Regione Lombardia pubblicato dalla sezione locale della Corte dei Conti. Nel rapporto si evidenzia come, riguardo ai fondi strutturali europei, sia per il periodo precedente sia per il nuovo ciclo, i dati comunicati alla Commissione Europea non coincidano sempre con quelli presenti nel bilancio regionale.

Tali discrepanze compromettono la valutazione accurata dell’effettiva capacità della regione di utilizzare le risorse disponibili. È importante ricordare che la politica di coesione comunitaria, come definita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, costituisce una componente fondamentale delle politiche pubbliche dedicate allo sviluppo socioeconomico. Questa politica ha la specifica missione di contribuire a riequilibrare le disparità economico-sociali e a migliorare la competitività territoriale, assumendo così la denominazione di politica regionale o territoriale.

Il Fondo Sociale Europeo finanzia interventi nei settori dell’istruzione, della formazione e del lavoro, oltre a programmi territoriali per contrastare situazioni di marginalità e vulnerabilità sociale che colpiscono persone e famiglie. Per la Lombardia, considerando anche le quote di cofinanziamento nazionali e regionali, questo fondo ammonta a circa un miliardo e mezzo di euro.

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, invece, sostiene politiche volte a favorire la ripresa economica e a incrementare la competitività delle imprese. Per la Lombardia, le risorse di questo fondo si aggirano intorno ai due miliardi di euro.

Per l’esercizio finanziario del 2024, le risorse europee destinate alla Regione Lombardia vedono la sovrapposizione di due cicli di programmazione, una situazione che richiede un’attenta gestione per garantire il massimo utilizzo delle somme stanziate.

I cicli dei Fondi strutturali europei si trovano attualmente in due fasi distinte: il ciclo precedente (2014-2020) è in fase di chiusura e rendicontazione, mentre il nuovo ciclo (2021-2027) ha visto l’avvio delle principali attività.

In questo contesto, la Corte dei Conti evidenzia che gli impegni rendicontati alla Comunità Europea risultano superiori di 105 milioni rispetto agli impegni contabili registrati nel bilancio regionale. Tale discrepanza nasce dalla differenza nella definizione di “impegno” e “spesa” utilizzate nella rendicontazione comunitaria rispetto a quelle adottate nella contabilità regionale. La conciliazione tra questi valori, secondo la Regione, è attesa soltanto al termine della chiusura dei programmi. Nonostante ciò, la Corte dei Conti sottolinea come questa incoerenza renda possibile valutare l’effettivo utilizzo dei fondi europei solo attraverso i dati certificati dall’Igrue al 31 dicembre 2024.

La relazione precisa:

«I dati indicano che la Lombardia, confrontandosi con le 11 regioni più sviluppate, è scesa dall’ottavo al decimo posto per capacità di impegno, mantenendo però il sesto posto per capacità di spesa.»

Per quanto riguarda il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) del nuovo ciclo, gli impegni totali raggiungono il 38% della dotazione complessiva, in netto miglioramento rispetto al 14,6% registrato nel 2023, con una quota di pagamenti pari al 13%. Anche in questo caso persiste una significativa discrepanza tra le due contabilità, con impegni rendicontati alla Comunità Europea superiori di 445 milioni e pagamenti inferiori di 23 milioni rispetto ai dati contabili regionali.

La Corte dei Conti osserva inoltre:

«Secondo i dati Igrue aggiornati al 31 dicembre 2024, nel confronto tra le 11 regioni più sviluppate, la Lombardia si posiziona quinta per capacità di impegno e seconda per capacità di spesa.»

Da queste evidenze deriva la raccomandazione a intensificare il monitoraggio dello stato di attuazione del programma, anche al fine di individuare i fattori che ostacolano il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale attenzione è motivata, tra l’altro, dal peggioramento relativo della posizione della regione rispetto alle altre principali regioni sviluppate.