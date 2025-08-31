Un fine settimana apparentemente calmo per la sinistra pugliese, ancora alle prese con tensioni interne. Due figure di spicco della disputa, Antonio Decaro, protagonista con oltre 500 mila preferenze alle Europee, e Nichi Vendola, carismatico leader della sinistra più radicale, si sono dedicati a presentazioni dei loro libri in giro per la Puglia. Nel frattempo, Michele Emiliano ha scelto la riservatezza più totale, comportandosi da vero leader del partito, come confermato da un dirigente nazionale.

La situazione rimane bloccata finché Decaro non revoca il veto su Vendola, punto su cui il Partito Democratico è inflessibile. La segretaria Elly Schlein ha espresso ottimismo, assicurando: “Stiamo lavorando per chiudere le ultime questioni sia in Campania che in Puglia. Sono certa che troveremo le soluzioni anche lì”. Da domani ogni giorno potrebbe rappresentare un’occasione per sbloccare la situazione al tavolo nazionale.

Ieri sera si è svolto un dibattito organizzato da Sinistra Italiana con la partecipazione di Mino di Lernia (SI), Domenico De Santis (PD), Mario Turco (M5S) e Rosa D’Amato (Europa Verde Puglia) per discutere delle elezioni regionali. La presenza di Emiliano è considerata una questione interna al partito, mentre la posizione di Vendola incide sull’alleanza nazionale, rappresentando un problema di più ampio respiro.

Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha ribadito di recente che non è accettabile imporre veti sui loro candidati: “Le nostre liste le decidiamo noi”.

Un’attenzione eccessivamente concentrata su Roma sembra alimentare le tensioni nella querelle pugliese, spiegando le molteplici “intrusioni” da parte di personalità come l’eurodeputato dem Dario Nardella, che ha commentato: “Decaro ha ragione, serve discontinuità. Stona il ritorno di Emiliano e Vendola con ruoli secondari”. Anche il presidente del partito Stefano Bonaccini è intervenuto con un messaggio rivolto a Emiliano: “Meglio sentirci utili che indispensabili”.

Tra gli altri interventi spicca quello di Goffredo Bettini e soprattutto il clamoroso attacco di Vincenzo De Luca. Senza mai citare direttamente Decaro, il governatore campano ha definito la situazione pugliese “sconvolgente”, stigmatizzando con fermezza un candidato che pone veti su altri esponenti politici e definendo tale comportamento “maleducato” e “ridicolo”.

L’accusa di “maleducazione” rivolta a Decaro da De Luca evidenzia quanto il dibattito interno all’alleanza stia diventando sempre più acceso e complicato da gestire da parte dei vertici.

Lo scenario politico in Puglia rimane quindi in equilibrio precario, con la leadership dem che cerca di mediare senza far cedere posizioni fondamentali, mentre la stesura delle alleanze si preannuncia complessa e decisiva per il futuro della coalizione.

Nicola Fratoianni, leader di Avs, minimizza la questione affermando che «non c’è nulla di nuovo», mentre riguardo alle dichiarazioni di Vincenzo De Luca si mostra netto: «Non la commento».

Carlo Calenda, leader di Azione, sottolinea che «De Luca non può pretendere che altri seguano le sue stesse incongruenze. Negli ultimi dieci anni ha ripetuto che il M5S è il male dell’Italia».

Calenda aggiunge che Antonio Decaro «fa bene a opporsi a Michele Emiliano perché altrimenti Emiliano gli farebbe guerra ogni giorno in Consiglio regionale». Sull’azione di Vendola osserva: «Il PD volta le spalle e sta diventando un servo sciocco del M5S e di Avs».

In questo contesto prende la parola Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che durante un intervento a Manfredonia dichiara: «Per noi la Puglia è strategica. Non parteciperemo come centrodestra a questo incredibile e squallido gioco che si consuma nel centrosinistra».

Donzelli aggiunge inoltre che «Decaro vuole far dimenticare quando Emiliano lo accompagnava nelle case delle famiglie mafiose per insegnare come si fa politica».

Dal panorama della sinistra pugliese arrivano segnali critici da alcuni esponenti storici. Luciano Canfora, celebre filologo e storico, lamenta: «Rimpiango i tempi in cui la federazione del partito decideva le liste e i capilista, e ognuno svolgeva il proprio ruolo senza personalismi. Oggi i partiti sono diventati molluschi, senza idee e dominati dai personalismi».

Enzo Lavarra, più volte parlamentare, sollecita un intervento diretto da parte di Elly Schlein: «Se Decaro fosse costretto a ritirarsi a causa del condizionamento di un sistema di potere cristallizzato, sarebbe un danno grave per la Puglia».

Così cresce l’attesa per l’intervento di Elly Schlein previsto per il 5 settembre a Bisceglie, in occasione della festa regionale dell’Unità.