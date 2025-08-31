La controversa questione degli autovelox in Veneto continua senza tregua. Dopo mesi di sentenze, dispositivi disattivati o addirittura distrutti da chi si opponeva, nuovi decreti ministeriali e un aumento delle richieste di annullamento delle multe da parte degli automobilisti, la situazione evolve con un nuovo sviluppo.

Alcuni comuni veneti, che avevano spento i rilevatori di velocità a causa del caos normativo, ora stanno riattivando gli autovelox in seguito alle mappature effettuate dalle prefetture conformemente alle disposizioni introdotte da Matteo Salvini nel 2024 con il nuovo codice della strada. Questo aggiornamento normativo mira a contrastare i cosiddetti “velox selvaggi” usati esclusivamente come fonte di entrate economiche. Nonostante ciò, rimangono ancora dubbi sull’omologazione dei dispositivi.

Nonostante l’incertezza sulla regolarità degli strumenti, diversi sindaci, impazienti in attesa dei tempi burocratici per i decreti definitivi, hanno deciso di riprendere a sanzionare gli automobilisti che superano i limiti di velocità sulle strade dotate di autovelox.

Ripresa degli autovelox in provincia di Padova

Da settembre, in provincia di Padova torneranno operativi otto autovelox fissi: sei solo nell’area del Camposampierese, che erano stati spenti a marzo a causa delle incertezze normative. Tra questi, anche due rilevatori a Fontaniva sono in procinto di essere riattivati.

Recentemente, anche Paolo Frena, sindaco di Colle Santa Lucia (provincia di Belluno), ha deciso di riaccendere l’autovelox posto al Passo Giau, noto per i suoi consistenti guadagni: nel 2024 ha incassato quasi 750 mila euro. Il limite di velocità su questa tratta è stato portato da 50 a 70 km/h, su richiesta dell’ente Veneto Strade.

Il dispositivo, che era stato abbattuto circa due anni fa e riattivato poco dopo, era stato nuovamente spento all’inizio del 2025 a causa di alcune irregolarità riscontrate.

Il sindaco ha osservato che in quel tratto erano state registrate velocità estremamente elevate, anche da parte di automobilisti imprudenti, sottolineando l’importanza della presenza degli strumenti per la sicurezza stradale.

Di fronte all’aumento dei veicoli con targa estera, il dispositivo di rilevamento è stato temporaneamente disattivato, ma come spiega Frena, si è reso necessario riaccenderlo per evitare gravi incidenti nella zona.

Velocità superiori ai 200 km/h

Il sindaco di San Donà di Piave (Venezia), Alberto Teso, si dice pronto a ripristinare l’autovelox sul ponte del Granatiere, in direzione Caorle. Ha annunciato infatti che «tornerà operativo nelle prossime settimane» e che ora l’apparecchio è ben visibile, come richiesto dalla prefettura. «Abbiamo rilevato casi di velocità superiori ai 200 km/h – aggiunge Teso –. San Donà ha già pagato un prezzo troppo alto in termini di vite umane; i velox devono essere riattivati come misura deterrente».

Dopo la pubblicazione della lista delle strade autorizzate all’installazione di questi impianti, aggiornata dalle prefetture in base ai criteri stabiliti dal ministro Matteo Salvini, diversi sindaci hanno scelto non solo di riaccendere i dispositivi esistenti, ma anche di installarne di nuovi. Il sindaco Teso ha confermato l’arrivo di un autovelox completamente nuovo nella frazione di Calvecchia, lungo la Statale 14, una zona purtroppo teatro di due incidenti mortali negli ultimi anni.

Nuovi dispositivi a Camposampiero, Loreggia e Massanzago

Lo scorso novembre sono stati approvati tre nuovi autovelox da installare nei comuni di Camposampiero, Loreggia e Massanzago, tutti situati nella provincia di Padova. Anche il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, ha comunicato la prossima collocazione di un nuovo dispositivo lungo la direttissima per Abano, dove il limite di velocità di 70 km/h viene frequentemente violato.

Nel territorio di Rovigo, caratterizzato da numerose riduzioni di velocità – ben otto tra il 2023 e il 2025 –, si prevede l’installazione di un dispositivo autovelox a Occhiobello, lungo la Statale 16, programmato per l’autunno.

Attesa per il decreto ministeriale: autovelox ancora spenti in alcune aree

Nonostante le autorizzazioni ottenute dalle prefetture, alcuni sindaci hanno deciso di mantenere spenti gli autovelox in attesa di un provvedimento chiaro da parte del ministero. È il caso di Meolo, nel Veneziano, dove il sindaco Daniele Pavan ha scelto di non riattivare l’apparato lungo la Treviso Mare, al confine con Roncade. Secondo Pavan, dato che questo autovelox generava circa 32.000 verbali all’anno per un valore stimato di 3 milioni di euro, ma con molti ricorsi accolti, riaccenderlo potrebbe esporre il Comune a problemi legali e finanziari.

Anche a Setteville, nel Bellunese, il sindaco Bruno Zanolla ha spento tre dispositivi e, almeno per ora, non intende riattivarli, invitando ad attendere l’adozione del decreto ministeriale. Sulla stessa linea, il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, si mostra critico riguardo alla riaccensione dell’autovelox a Passo Giau, definendolo «ricco» e ribadendo la necessità di norme chiare per evitare confusione. Egli sottolinea come il caos normativo attuale rischi di minare la credibilità degli amministratori nei confronti dei cittadini.

Anche la sindaca di Villa del Conte (Padova), Antonella Argenti, si oppone alla riaccensione di autovelox troppo ravvicinati. Tuttavia, nel suo Comune, parte della Confederazione Camposampierese, è stata approvata la riaccensione di uno dei due dispositivi presenti lungo la Sp 46 Brentana a San Giorgio delle Pertiche, mentre l’altro verrà spostato di qualche chilometro.