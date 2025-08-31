Il movimento «Il mondo al contrario» continua a espandersi rapidamente: le sue sezioni locali, chiamate «Team Vannacci», hanno superato quota 150 in tutta Italia. Fondato all’inizio di quest’anno dall’ex generale Roberto Vannacci, l’obiettivo del movimento è diffondere le sue idee a livello nazionale. Solo negli ultimi cinquanta giorni il numero delle sezioni è cresciuto di altri quaranta, partendo dalle 110 già attive meno di due mesi fa.

Sin dalla sua fondazione come associazione culturale, il movimento è stato circondato da ipotesi su un possibile approdo politico dell’ex generale. Dopo l’esito positivo alle elezioni europee, Vannacci aveva mostrato esitazione nel tesserarsi alla Lega e alcuni avevano interpretato questo atteggiamento come il preludio alla nascita di un partito autonomo. Tuttavia, la realtà è diversa: Vannacci è diventato vicepresidente del partito guidato da Matteo Salvini e, per ora, Il mondo al contrario non si definisce un movimento politico tradizionale.

Per iscriversi al movimento basta un contributo simbolico di 20 euro, mentre l’adesione è gratuita per i giovani dai 15 ai 18 anni. La procedura è semplice: si compila un modulo online, si effettua il pagamento e si diventa soci in pochi minuti. Nonostante non vengano divulgati i numeri ufficiali, il presidente Norberto De Angelis conferma che i soci sono più di tremila.

Per creare un nuovo «Team» locale, invece, serve un minimo di dieci iscritti. Una delle caratteristiche distintive di questa rete è che non è richiesta iscrizione a nessun partito politico per aderire o avviare una sezione. Al contrario, la maggior parte dei soci non appartiene a nessuna formazione politica, sottolineando la volontà di mantenere una linea di distanza dalla politica tradizionale, almeno per il momento.

Il caso della sezione intitolata ad Almirante

Un episodio recente ha attirato l’attenzione: una delle sezioni locali del movimento aveva scelto di dedicarsi al nome di Giorgio Almirante, storico leader del Movimento Sociale Italiano. Questa scelta ha suscitato qualche perplessità e discussoni interne, tanto che si è poi deciso di fare un passo indietro e rimuovere l’intitolazione. L’episodio evidenzia come il movimento, pur distante dalla politica tradizionale, si confronti con questioni storiche e culturali che possono generare dibattiti.

Il rapporto con la Lega

Un elemento di interesse riguarda il rapporto non ufficiale tra il movimento e la Lega. Secondo alcune indicazioni non pubbliche, ai membri del partito di Salvini è stato consigliato di iscriversi a «Il mondo al contrario». Questa strategia potrebbe rappresentare un modo per ampliare la base di sostegno, costruendo un legame tra i tesserati della Lega e questa rete culturale senza che il movimento assuma una connotazione politica diretta.

Nel complesso, «Il mondo al contrario» appare come una realtà dinamica che mira a promuovere le proprie idee e attrarre adesioni da tutto il Paese, conservando però un’identità autonoma e non partitica. La crescita rapida dei «Team» dimostra il successo di questa formula di aggregazione, che unisce soci con estrazioni politiche diverse o addirittura estranei al mondo dei partiti tradizionali.

De Angelis sottolinea come vi siano molti esponenti della Lega, ma anche rappresentanti di altre forze politiche.

Nel Team generale Giuseppe Vaccari, ad esempio, attivo tra Milano e Monza, nessuno dei 20 soci attuali appartiene a partiti politici. Il team leader, Gabriel Corasaniti, spiega: «Vogliamo creare ponti, rappresentare una nuova energia sociale e dare voce a chi si rispecchia negli otto punti del Manifesto del movimento».

Capotreno di 30 anni, Corasaniti ha fondato il suo Team a fine maggio. In origine, avrebbe dovuto chiamarsi Team Almirante, in omaggio a Giorgio Almirante, figura di riferimento del Movimento Sociale Italiano. Questa scelta però aveva incontrato alcune resistenze, tra cui quella di Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei e membro di Fratelli d’Italia, erede del MSI. Foti aveva commentato: «Dicono: gioca coi fanti ma lascia stare i santi…».

Alla fine il nome è stato modificato per questioni legate ai diritti sull’utilizzo del nome dell’ex leader missino, come spiega lo stesso Corasaniti.

I valori fondanti del movimento

I punti cardine del “credo” vannacciano sono:

patria, sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizioni e lavoro. I vari Team hanno il compito di diffondere questi principi sul territorio.

Corasaniti commenta: «La nostra attività principale è organizzare incontri ed eventi, come presentazioni di libri, per portare il messaggio di Vannacci alle persone». Nel suo gruppo, i membri hanno tra i 25 e i 30 anni.

«Il modello di Italia a cui aspiriamo è quello descritto dal generale: un’Italia autentica, lontana da superficialità. È l’Italia delle famiglie, delle botteghe, delle periferie, quella che tutela i confini e si oppone ai moralismi altalenanti. Il nostro approccio è una rottura costruttiva: non vogliamo distruggere ciò che esiste, ma ricostruire ciò che si sta perdendo».

Il dialogo con la società civile

Le attività non si limitano a momenti pubblici, ma prevedono anche incontri riservati tra i rappresentanti del movimento, associazioni di categoria, liberi professionisti, istituzioni e partiti. L’obiettivo è raccogliere istanze dalla società civile e creare un dialogo con i centri di potere.

A livello organizzativo, il direttivo nazionale de “Il mondo al contrario” esercita un controllo limitato. Corasaniti spiega: «Ogni Team è autonomo. Con il direttivo ci incontriamo periodicamente in assemblee plenarie per fare il punto della situazione».

Le indicazioni da seguire sono quelle del Manifesto, mentre il direttivo si occupa di coordinare progetti comuni e rilanciare iniziative di successo. Per esempio, il Team Vaccari di Milano-Monza pianifica di entrare nelle scuole medie e superiori già da settembre.

Corasaniti precisa: «Coinvolgere i giovani non significa solo creare contenuti sui social, ma ascoltarli e includerli nei processi decisionali. Vogliamo partecipare a incontri su temi specifici come la giornata della legalità, il contrasto al bullismo, la violenza sulle donne e la lotta alla droga».

Il rapporto con la Lega

Sullo sfondo emerge il ruolo della Lega. Secondo fonti vicine al movimento, i quadri del Carroccio, soprattutto tra i giovani, guardano con interesse all’ingresso nei Team di Il Mondo al Contrario (MAC), ma non mancano perplessità.

Alcuni temono che i nuovi ingressi possano alterare gli equilibri interni al partito, “cannibalizzando” le liste elettorali. Altri temono che la visibilità crescente finisca per favorire esclusivamente Vannacci e non la Lega stessa.

Tuttavia, un leghista storico osserva: «La notorietà del generale e le preferenze che raccoglie, circa mezzo milione alle Europee, alla fine si traducono in voti per la Lega».