L’integrità del gruppo, la bonifica ambientale, la decarbonizzazione e le garanzie per l’occupazione rimangono punti irrinunciabili per i sindacati nell’ambito della questione ex Ilva. Nel corso degli incontri con le delegazioni delle forze politiche parlamentari, le organizzazioni sindacali hanno ribadito con fermezza le loro richieste relative al bando di gara e al rilancio dell’acciaieria.

Una priorità fondamentale è rappresentata dal polo Dri, ovvero gli impianti destinati alla produzione del preridotto, necessario per alimentare i forni elettrici; secondo i sindacati, tale polo deve essere localizzato a Taranto, sia per motivi occupazionali sia ambientali. Queste preoccupazioni sono state accolte e condivise, sebbene da angolazioni differenti, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dalle forze politiche a livello parlamentare, anche se il Movimento 5 Stelle ha scelto di non partecipare al confronto con i metalmeccanici.

Il nodo produttivo si intreccia inevitabilmente con quello ambientale: il ministro competente per l’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha spiegato che l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) molto probabilmente dovrà essere aggiornata in seguito alle gare, per adeguarsi ai nuovi modelli di intervento previsti. Tuttavia, ha precisato, si tratta di una valutazione di natura tecnica e non politica.

Posizioni delle forze politiche

Tra i vari orientamenti espressi dai partiti, Fratelli d’Italia interpreta in modo molto positivo la convergenza con i sindacati a sostegno di un piano industriale che salvaguardi l’occupazione, l’ambiente e l’interesse nazionale riguardo alla produzione siderurgica. Nel medesimo campo, Forza Italia considera il futuro dell’ex Ilva una delle principali priorità.

Noi Moderati si dichiarano contrari a qualsiasi ipotesi di ridimensionamento, opponendosi fermamente alla trasformazione in una “mini-Ilva”.

Il Partito Democratico, condividendo gli obiettivi sindacali, lancia un monito al governo: “Il tempo degli alibi è finito. La questione industriale legata all’acciaio deve essere affrontata a livello nazionale, stanziando risorse comprese tra 8 e 9 miliardi di euro per gli investimenti e adottando un piano industriale credibile e definitivo”.

Italia Viva invita l’Esecutivo a “velocizzare” la gestione del dossier e a “garantire le risorse necessarie per assicurare un futuro sostenibile alla produzione siderurgica negli stabilimenti”.

Critica nei confronti dell’operato governativo è la posizione di Alleanza Verdi e Sinistra, che definisce “totale incapacità” quella del ministro Urso nel risolvere la questione. Evidenziano che da anni Taranto attende una risposta concreta con un piano industriale credibile e realizzabile; fino a oggi, tuttavia, si sono susseguiti solo annunci e promesse non mantenute.