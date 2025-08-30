Cesti di fiori, piatti e posate per le donne. Fucili, sciabole e l’immancabile cappello piumato per gli uomini: tutto nel segno della tradizione che, in Alto Adige, viene considerata una legge non scritta. È Christoph Schmid, comandante degli Schützen sudtirolesi, a cercare di mettere fine al dibattito aperto in Austria riguardo al ruolo delle donne quando si tratta di indossare i costumi tradizionali e partecipare alle rievocazioni storiche.

Per fare un passo indietro: nelle cerimonie degli Schützen, l’associazione che si ispira alla tradizione delle milizie tirolesi, la divisione tra uomini e donne è netta e considerata inderogabile. Gli uomini sono impegnati nella difesa della patria e portano le armi — oggi fortunatamente utilizzate solo per spari a salve — mentre le donne sono le cosiddette Marketenderinnen (vivandiere). Il loro ruolo storico consiste nel distribuire cibo ai soldati, prendersi cura dei feriti e, in generale, mantenere alto il morale delle truppe.

In Austria, tuttavia, qualcosa sta cambiando: due compagnie hanno presentato una richiesta formale per ammettere anche le donne come vere e proprie tiratrici (Gewehrschützinnen), aprendo così un dibattito che potrebbe segnare una svolta storica per l’associazione. Il comandante tirolese Thomas Saurer ha annunciato che, a partire dall’autunno, sarà avviato «un processo di confronto e una decisione democratica di base».

La posizione dell’associazione altoatesina

Questo dibattito però, almeno al momento, non sembra trovare terreno fertile in Alto Adige. I principali media locali di lingua tedesca, quali Dolomiten, Tageszeitung e Orf, che seguono attentamente l’evoluzione di certe usanze, riportano una posizione ferma: «Fucili e sciabole non sono simboli femminili, non lo sono mai stati né lo saranno. Non sono adatti alle donne».

Christoph Schmid, comandante degli Schützen altoatesini, chiude così ogni spazio a un dibattito sull’eguaglianza in questo ambito: «Le nostre Marketenderinnen sono orgogliose del proprio ruolo. Non è necessario aprire una discussione sull’egualitarismo. È fuori discussione — continua — che le donne abbiano gli stessi diritti; non serve un fucile in mano per dimostrarlo. Non si tratta di discriminazione ma di rispetto verso tradizioni radicate».

Questa rigida distinzione riflette l’importanza che l’associazione attribuisce al mantenimento delle usanze storiche e culturali, di cui i ruoli distinti sono parte integrante. Gli Schützen rappresentano un legame profondo con la storia tirolese, fortemente identitaria, che per molti è motivo di orgoglio e coesione sociale.

L’evoluzione del dibattito tra tradizione e modernità

La proposta avanzata in Austria riflette un contesto sociale più ampio, dove l’inclusione delle donne in ruoli storicamente maschili nelle associazioni tradizionali viene sempre più discussa. Si tratta di bilanciare il rispetto per le radici culturali con la necessità di rispecchiare i valori odierni di parità di genere.

Il confronto che sembra ormai ineludibile apre prospettive interessanti, anche se lo scontro tra valori profondamente radicati e spinte moderne rischia di creare tensioni. In Alto Adige l’attenzione resta concentrata sulla salvaguardia di un patrimonio unico e molto sentito, mentre in Austria si intravede una maggiore apertura verso i cambiamenti.

Il dibattito rimane quindi aperto e promette di suscitare confronti tra chi intende preservare la tradizione e chi, invece, auspica un’evoluzione che permetta di integrare pienamente le donne nelle funzioni dell’associazione, anziché relegarle a ruoli esclusivamente simbolici e di supporto.

In questo contesto, la posizione di gruppi politici come Fratelli d’Italia ha un ruolo notevole nel polarizzare il discorso, enfatizzando la presunta superiorità del ruolo tradizionale maschile: «Meglio un fucile in mano che il burqa», hanno affermato, richiamando un tema di costume e identità nazionale che si intreccia con il dibattito sulle tradizioni locali.

Il futuro delle associazioni Schützen appare dunque sospeso tra la volontà di mantenere salde le proprie radici e la necessità di confrontarsi con le trasformazioni sociali, in un equilibrio delicato che solo il dialogo democratico potrà chiarire.

Secondo Schmid, non si tratta di istituire un’uguaglianza formale, ma di conservare una tradizione. Inoltre, spiega che sono proprio le vivandiere a non desiderare di sfilare armate di fucile e sciabola: «È come se io sfilassi con il costume da Marketenderin: in sostanza, tradizioni e valori non saranno messi in discussione».

Fratelli d’Italia: «Meglio il fucile che il burqa»

In una sorprendente presa di posizione a sostegno delle donne che vorrebbero portare le armi cerimoniali, si distingue il partito che meno si lega alla tradizione sudtirolese. Anna Scarafoni, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio provinciale, ricorda come le donne siano ormai parte integrante dell’esercito e delle forze dell’ordine, impegnate quotidianamente nelle attività di pattugliamento, senza che ciò susciti più alcuna meraviglia.

Scarafoni sostiene pertanto l’aggiornamento del cerimoniale degli Schützen, sottolineando come le donne potrebbero indossare il costume tradizionale con la stessa dignità degli uomini e portare con serietà il fucile durante le manifestazioni. Da sempre Fratelli d’Italia si oppone a ogni forma di frammentazione culturale e, a questo proposito, la capogruppo conclude affermando: «Meglio con il fucile che con il burqa».

Tuttavia, sembra difficile che questa posizione possa davvero scuotere le consuetudini consolidate degli Schützen, simbolo di una tradizione rigorosamente preservata.